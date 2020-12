Cenone di Capodanno: 20 ricette per un menu gourmet

7/21

Per accogliere il 2021 lo chef Luigi Salomone del neostellato Re Santi e Leoni di Nola (Na), ha pensato all'Astice alla brace, indivia, zucca, capperi e mandarino. Il crostaceo viene arrostito con il suo burro e pasta di capperi. In questo piatto si sposano il dolce della zucca e l’amaro dell’indivia glassata al mandarino. "Un piatto per me importante e molto adatto per festeggiare il Capodanno", spiega Salomone (foto: Alessandra Farinelli)