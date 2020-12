3/15

Massimo Bottura, chef del tre stelle Michelin Osteria Francescana di Modena, dedica al Natale i Ravioli cotechino e lenticchie. “Si tratta di una ricetta di recupero perfetta sopratutto per i giorni delle feste dopo il Natale. Rappresentando un esempio perfetto di come riutilizzare ciò che è avanzato dai giorni prima, nel segno dello spirito di Food for Soul e dei suoi progetti di sostenibilità in tutto il mondo” (foto: Osteria Francescana)

Pandoro, la storia del dolce di Natale