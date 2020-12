Come non sprecare le bucce: 15 consigli di Lisa Casali. FOTO

2/19

“Oggi circa il 50 per cento di frutta e ortaggi viene buttato via perché considerato non commestibile – spiega Casali – In realtà bucce, gambi, foglie e baccelli sono ben più che parti di recupero: in realtà sono le vere parti nobili. Grazie alle analisi che ho realizzato in collaborazione con Altroconsumo, abbiamo scoperto che in tutte queste parti "di scarto" si concentra la maggiore quantità di vitamina C, polifenoli, betacarotene e altri fitocomposti e di fibre"



