Festa della mamma, biglietti di auguri più originali (anche fai da te)

Per la Festa della Mamma sorprendila con un biglietto di auguri speciale. Un regalo per festeggiare le eroine della famiglia non avrebbe lo stesso valore se non fosse accompagnato da una dedica personalizzata messa nero su bianco. Sono tante le proposte – dalle più originali a quelle “fai da te” - per celebrare la sua festa. L’importante è scegliere un messaggio rappresentativo, che parli di voi e della nostra mamma. Che strappi un sorriso, e magari un po’ di commozione