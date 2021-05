In vista del 9 maggio bisogna pensare ad un regalo che possa far contenta la propria madre nel giorno della sua festa. Il mazzo di fiori è un'idea classica, ma perché non aggiungere anche un libro? In questi tempi di pandemia, nei quali passiamo tanto tempo in casa, un libro può essere un'ottima compagnia per trascorrere le giornate e per evadere con la fantasia in un altro mondo e in altre storie. Se non sapete, però, quale libro regalare a vostra mamma ecco alcune idee che possono accontentare i gusti più diversi