Per la Festa della Mamma, la fragranza Flower by Kenzo è proposta in un cofanetto regalo con finti papaveri in tessuto e bambù. Un regalo raffinato, ma anche eco-friendly: i cofanetti sono interamente prodotti in Francia, scegliendo formati ottimizzati per una produzione intelligente e consapevole (89,90 €).

Flower by Kenzo - Cofanetto Festa Della Mamma Eau De Parfum