Sementi per prato, come scegliere i migliori per il vostro giardino

Un giardino curato deve avere un prato verde e in salute. Come ottenerlo? Basta scegliere i semi migliori

Se si scelgono i semi giusti per il proprio prato, oltre a vederlo crescere in modo ottimale e rigoglioso, si limiterà anche il processo di erosione del terreno.

Per scegliere i semi e le miscele di sementi migliori per il prato bisogna prestare attenzione ai seguenti fattori:

Tipologie di semi e sementi per il prato

Oltre ai concimi naturali, in commercio si possono trovare diverse tipologie di semi e sementi per il giardino. Ecco i principali.

Miscuglio a bassa manutenzione

È la tipologia più usata, ed è dedicata a chi desidera un prato che cresca poco perché ha poco tempo da dedicare alla sua manutenzione. Si tratta di una miscela resistente alle intemperie e al continuo calpestio.

Semi per zone d’ombra

In questo caso si tratta di miscele con all’interno la cosiddetta festuca rubra, in grado di resistere alle zone in piena ombra e alle temperature più basse; infatti, queste miscele sono anche adatte a chi deve realizzare un prato in una casa di montagna.

Semi per prati soleggiati

Queste sementi sono pensate per tutti quei prati che prendono la luce diretta del sole, e contengono semi e miscele in grado di resistere alle alte temperature e anche in caso di insufficiente irrigazione.

Miscele per rigenerare e rinfoltire

Se si desidera rinfoltire il proprio giardino, è bene optare per sementi specifiche e composte principalmente dal loietto, che ha una crescita veloce e un colore abbastanza intenso; per tale ragione, questa miscela è perfetta anche in caso di ingiallimento del fogliame, processo che spesso si verifica in inverno.