Alberi sempreverdi, le migliori 4 varietà da piantare nel tuo giardino

Giardinaggio fai da te, 6 consigli per principianti

Nello specifico, hanno un fusto alto oppure basso, e possono essere coltivate direttamente nel terreno o in un vaso abbastanza grande; inoltre, proprio come le piante da siepe possono creare una barriera vegetale con cui proteggere la privacy.

Se coltivate nel terreno è opportuno che sia profondo, in modo da consentire alle radici di espandersi bene; in più, in alcuni casi, vanno anche posti lontano da altre piante per evitare che possano interferire con la loro crescita.