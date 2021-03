Piante rampicanti sempreverdi le migliori da scegliere per il giardino

Le piante rampicanti sempreverdi sono un’ottima soluzione per chi desidera decorare muri, pergolati e staccionate. Ecco le più belle e facili da coltivare in giardino

Facili da coltivare, sia in vaso che direttamente a terra, queste piante non necessitano di particolari cure, fatta eccezione per la potatura ; in più, possono avere fiori oppure soltanto foglie, l’importante è optare per la specie più adatta in base al clima e alla stagione.

Queste piante sono molto semplici da curare, poiché non hanno bisogno di particolari attenzioni, se non una potatura frequente in modo da contenere e controllarne la crescita.

Le 4 migliori piante sempreverdi per il giardino

Esistono tantissime tipologie di piante rampicanti sempreverdi, dalla classica edera al profumato gelsomino, fino alla bouganville e alla vite americana.

Edera

Quando si parla di piante rampicanti, subito si pensa all’edera, la pianta rampicante per eccellenza.

Non ha fiori, ma soltanto un fogliame verde scuro oppure con sfumature biancastre.

Ideale da piantare in giardino per coprire staccionate, oppure per abbellire il muro della tua abitazione con un tocco green davvero elegante e raffinato.

L’aspetto positivo di questa pianta è che è forte e cresce da sola, senza aver bisogno di particolari cure.

Gelsomino

Profumatissimo e rigoglioso, il gelsomino si caratterizza per le sue foglioline verde intenso e per i suoi piccoli fiori bianchi.

Una pianta sempreverde che fiorisce da inizio aprile fino a maggio; perfetta da piantare in giardino, ad esempio per creare delle vere e proprie barriere divisorie.

Il gelsomino non ha bisogno di particolari attenzioni, va solo annaffiato spesso soprattutto in estate.

Bouganville

La bouganville è una pianta che ama il clima mite e il sole; non è adatta, quindi, in caso di freddo intenso.

Così come il gelsomino, è caratterizzata da fiori colorati, che vanno dal rosso intenso al lilla, fino al viola scuro.

Una pianta con cui adornare il giardino in modo elegante, e che può essere piantata direttamente in terra oppure in vaso; in questo caso, è opportuno disporla in un angolo ben illuminato perché è una pianta che ama la luce e il calore del sole.

Vite americana

La vite americana, rispetto alle precedenti, è meno conosciuta; si tratta di una pianta rampicante sempreverde dalla crescita veloce.

Non presenta fioriture, ma soltanto delle foglie che in primavera-estate mantengono un vivido colore verde, mentre in autunno-inverno si tingono di rosso e arancione, creando sfumature ed effetti cromatici davvero magnifici.

Per coltivarla va piantata in primavera direttamente nel terreno e a stretto contatto con il muro dove poter crescere; in inverno, invece, si consiglia di proteggerla in caso di freddo e gelate.