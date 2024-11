Mercatini di Natale, Trento e Bolzano: una tradizione che si rinnova

Un’esperienza che coinvolge tutti i sensi: i profumi avvolgenti di spezie natalizie e vin brulé, le casette di legno addobbate e le scintillanti luci di festa rendono l’atmosfera magica. Le due città si animano con musiche tradizionali e voci gioiose che accompagnano ogni passo ascolta articolo

I Mercatini di Natale in Trentino Alto Adige sono una vera e propria festa di luci, suoni, profumi, colori, dolci sorprese per i più piccoli. Una tradizione che ogni anno si rinnova, rallegrando il periodo dell’Avvento con una ventata di profumi, colori, divertimento per adulti e bambini. Tra i più famosi Mercatini di Natale del Trentino Alto Adige, ci sono quelli di Bolzano e Trento. Sebbene le due città siano molto diverse tra loro, entrambe hanno una lunga tradizione in fatto di mercatini che si distinguono principalmente per un motivo: Trento è molto più “italiana” mentre l’atmosfera di Bolzano è molto più “asburgica” e pare davvero di trovarsi oltre confin

Mercatini di Natale di Bolzano Si tratta di una manifestazione molto antica, infatti la prima edizione del mercatino di Natale di Bolzano risale al 1990 e l'evento viene organizzato ogni anno in piazza Walther dalla fine di novembre all'inizio di gennaio. Una parte delle bancarelle si trova però nella zona di Parco Stazione, dove viene allestito il villaggio natalizio con la pista di pattinaggio, inoltre durante tutto il corso della manifestazione vengono organizzati molti eventi tra cui i Krampus. Immersi nel clima freddo e festoso si respira un'atmosfera molto particolare, sia per l'architettura della città che per prodotti in vendita nelle bancarelle legati anche al nord Europa

Mercatino di Natale di Trento Il mercatino natalizio di Trento invece è poco più giovane: la prima edizione risale al 1993 e le classiche bancarelle di legno vengono allestite in due zone diverse della cità: Piazza Fiera e Piazza Cesare Battisti. Inoltre anche a Trento nel periodo natalizio sono organizzati molti eventi tra cui i concerti e gli eventi per i bambini. I mercatini sono organizzati in due piazze diverse della città e questo permette di ammirare Trento che a Natale è ancora più bella, con il presepe allestito nella suggestiva cornice di Piazza Duomo. In piazza Fiera poi c'è un'area dedicata ai golosi