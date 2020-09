2/21 ©Getty

Nato a Parma il 2 dicembre 1937, Ricci ha iniziato la sua carriera come editore nel 1963 inaugurandola con la ristampa anastatica del "Manuale Tipografico", opera opera introvabile anche in antiquariato, in tre volumi tirati in 900 esemplari numerati, rilegati in pelle nera (nella foto, Ricci al fianco di una delle opere della sua collezione)

"Ephèmère – La bellezza inevitabile": la storia di Franco Maria Ricci