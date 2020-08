Brescia, l'opera di Christo "The floating piers" diventa un museo

Ca' del Dutùr, dimora storica sull'isola lacustre di Montisola (Brescia), si trasformerà in un centro polifunzionale socio-culturale ed espositivo

'The Floating Piers', la passerella galleggiante sul Lago d'Iseo che ha collegato per 16 giorni l'isola di Montisola a Sulzano (Brescia), opera dell'artista Christo scomparso il 31 maggio scorso, entrerà a far parte di un allestimento permanente di nuova realizzazione.

Il museo

Il nuovo polo espositivo, finanziato dal Governo, sorgerà appunto a Montisola, la più grande isola lacustre d'Europa, nella Ca' del Dutùr, dimora edificata nel XVIII secolo nelle vicinanze del castello quattrocentesco di Menzino. L'edificio ospiterà un centro polifunzionale socio-culturale ed espositivo e una porzione sarà dedicata a The Floating Piers, opera attraversata da 1,2 milioni di persone nel 2016 (FOTO).