È morto l'artista Christo, aveva 84 anni

Christo Vladimirov Javacheff è scomparso per cause naturali nella sua casa di New York. Tra le sue opee The Floating Piers, la grande installazione sul Lago d'Iseo realizzata nel 2016

Christo Vladimirov Javacheff, conosciuto in tutto il mondo come Christo, è morto nella sua casa di New York City per cause naturali. Aveva 84 anni. L'annuncio è stato dato dalla pagina Facebook Christo and Jeanne-Claude Official. "Christo ha vissuto al massimo la sua vita, non solo sognando ciò che sembrava impossibile ma realizzandolo - si legge nell'annuncio - Le opere d'arte di Christo e Jeanne-Claude hanno riunito le persone nelle esperienze condivise in tutto il mondo, e il loro lavoro continua a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi". Tra le sue opere, The Floating Piers, la grande installazione sul Lago d'Iseo nel 2016.

Christo era nato il 13 giugno 1935 a Gabrovo, in Bulgaria. Lasciò il suo Paese nel 1957, prima per Praga e poi Vienna e quindi Ginevra. Nel 1958 andò a Parigi, dove incontrò Jeanne-Claude Denat de Guillebon, non solo sua moglie, ma anche compagna di vita nella creazione di opere d'arte.