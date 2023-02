Choco Moments, a Voghera festa del cioccolato tra assaggi e incontri

Grande attesa anche per la preparazione della tavoletta di cioccolato da Guinness dei Primati (che sarà di ben quindici metri di lunghezza). Nel weekend vogherese dedicato al Carnevale il centro della città si animerà di attività giocose, golose e ghiotte. Ghiotte anche per chi del cioccolato vuole saperne di più a livello di letteratura, settima arte e pubblicità, per esempio.

L'appuntamento più dolce di questo weekend è a Voghera, in provincia di Pavia: sabato 25 e domenica 26 febbraio si terrà la prima edizione di Choco Moments Voghera , una kermesse dedicata a uno dei cibi più amati del pianeta. Sarà una due giorni nella città pavese ricca di assaggi, laboratori, show cooking, mostre mercato e incontri culturali, per raccontare il cioccolato in ogni sua declinazione, dalla gastronomia alla letteratura, dal cinema fino alla pubblicità. Questa grande festa del cioccolato artigianale è organizzata da Associazione Artigiani Oltrepò Lombardo e Ascom Confcommercio, con il patrocinio del Comune di Voghera e la collaborazione per alcune attività dell'associazione Voghera Da Scoprire. Il fine settimana targato Voghera si arricchisce di tante proposte, dalla fabbrica del cioccolato con tanti assaggi ai laboratori rivolti ai bambini.

Dalla mattina di sabato 25 febbraio fino alla sera di domenica 26 febbraio, Voghera ospiterà “cioccolofili” provenienti da tutta Italia. Tra gli eventi da non perdere, è da segnare in agenda l'appuntamento di sabato alle ore 18 con la tavoletta di cioccolato da quindici metri (quindi più che tavoletta di cioccolato, tavolona semmai…). Per tutto il weekend i negozi, i bar, le caffetterie, le gelaterie e tutte le attività commerciali coinvolte in questa grande festa proporranno degustazioni a tema cacao.

All’interno della rassegna sono previsti tanti appuntamenti culturali, come quello di sabato 25 alle ore 18:00 presso la Libreria Ticinum intitolato “ Dalle bacche di cacao dei Maya al cioccolato di Casa Savoia ”, con l’introduzione dell’agente letteraria Alessandra Bazardi e gli interventi di Simona Guioli, direttrice del Museo di Storia Naturale di Voghera. Verranno raccontate molte curiosità naturalistiche e storiche legate al cacao (per esempio qualcuno sa che il cioccolato per i Maya era una moneta?). Dopo l'incontro culturale seguirà la degustazione di cioccolati artigianali di vario tipo e provenienza, a cura di una delle pasticcerie e torrefazioni storiche della città di Voghera: El Teresito.

Il cioccolato nella letteratura, nel cinema e nella pubblicità



approfondimento

La maledizione del Dakota, misteri del palazzo in cui fu ucciso Lennon

Domenica 26 febbraio alle ore 17:30 un'altra libreria vogherese farà da scenario a incontri legati al cioccolato: presso la Libreria del Centro si terrà “Il cioccolato nel cinema, in letteratura e in pubblicità”, un approfondimento che prevede, tra gli altri, l’intervento della giornalista di Sky TG24 e scrittrice Camilla Sernagiotto, la quale analizzerà il cioccolato dal punto di vista della letteratura. “Quando si parla di cultura del XVIII, si citano sempre i Caffè, eppure non molti sanno che - parallelamente ai Caffè - vennero inaugurate le cosiddette Case della cioccolata”, ci racconta Camilla Sernagiotto. “Erano luoghi elitari come i caffè letterari, posti chic ante litteram in cui i nobili si davano appuntamento per bere l'esclusiva bevanda al cioccolato (che a quel tempo era prelibatissima, tanto da diventare un vero e proprio status symbol). Solo alla fine della rivoluzione industriale la cioccolata si trasformò da prodotto d'élite ad alimento per le masse, passando da liquido a solido: tavolette, praline di cioccolato, cioccolatini e via dicendo divennero alla portata di tutti”, prosegue la giornalista di Sky TG24.

Sernagiotto intratterrà il pubblico della libreria vogherese raccontando di come autori del calibro di Carlo Goldoni, Alessandro Manzoni, Charles Dickens, James Joyce e Gabriel García Márquez hanno decantato spesso e volentieri il cioccolato. “Perfino Jack Kerouac, esponente della Beat Generation, ha reso grande protagonista del suo romanzo I vagabondi del Dharma proprio una tavoletta di cioccolato, come racconterò domenica a Voghera. Assieme a me ci saranno Marco Rosson, regista vogherese autore di film di culto (uno dei quali, New Order del 2012, ha come protagonista il mitico attore Franco Nero) nonché direttore del Voghera Film Festival. Rosson analizzerà la pellicola Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato del 1971, diretta da Mel Stuart e interpretata dal grande Gene Wilder. La metterà a confronto con il remake del 2015 firmato Tim Burton (con Johnny Depp nei panni di Willy Wonka). Poi ci sarà il focus sul cioccolato nella pubblicità a cura di Emilia Sernagiotto, che – oltre a essere mia sorella – è una creativa pubblicitaria che ha lavorato per anni in agenzie di comunicazione internazionali, come J. Walter Thompson e M&C Saatchi. Sue sono pubblicità famosissime, come quelle del Mulino Bianco con Antonio Banderas e del Campari con Zoe Saldana, per citarne alcune”.