L'uscita della serie Netflix "Bienvenidos a El Bulli" riporta l'attenzione sul cuoco spagnolo che ha cambiato l'alta cucina contemporanea con le sue tecniche innovative. Dalla guida di El Bulli alla nascita della cosiddetta cucina molecolare, la sua influenza continua a segnare la gastronomia mondiale ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

L'uscita su Netflix della serie Bienvenidos a El Bulli ha riportato l'attenzione su Ferran Adrià, il cuoco spagnolo considerato uno degli chef più influenti degli ultimi decenni. Alla guida di El Bulli, storico ristorante della Costa Brava, ha contribuito a trasformare l'alta cucina attraverso tecniche innovative poi associate alla cosiddetta cucina molecolare.

Dall'arrivo a El Bulli alla svolta creativa Adrià arrivò a El Bulli nel 1984 con un'esperienza limitata alle spalle. Dopo pochi mesi si ritrovò però a guidare la cucina del ristorante, iniziando un percorso di studio delle tecniche francesi che avrebbe segnato i suoi primi anni da chef. A partire dalla fine degli anni Ottanta iniziò a sviluppare uno stile personale, introducendo ingredienti della tradizione catalana e sperimentando nuove consistenze e trasformazioni degli alimenti.

Al via la sperimentazione Negli anni Novanta El Bulli divenne il laboratorio di una cucina sempre più sperimentale. Adrià abolì il menu alla carta e puntò su percorsi di degustazione composti da numerose portate. Tra le sue creazioni più celebri ci furono spume ottenute con il sifone, gelati salati, piatti decostruiti e preparazioni basate sulla sferificazione, la tecnica che trasforma i liquidi in sfere. Molte di queste innovazioni furono sviluppate anche insieme al fratello Albert Adrià, responsabile della pasticceria del ristorante e oggi chef affermato a Barcellona. Potrebbero interessarti Jacopo Sarno, il coraggio di essere imperfetti nei Disastri in cucina

Il successo di El Bulli Nel 1997 El Bulli ottenne la terza stella Michelin e conquistò cinque volte il primo posto della classifica World's 50 Best Restaurants. La notorietà internazionale esplose nel 2004, quando il New York Times Magazine dedicò ad Adrià la copertina, contribuendo a trasformarlo in una delle figure più celebri della gastronomia mondiale.