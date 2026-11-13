L'ex star di Disney Channel è tornato con nuova musica, e l'ha fatto nelle vesti di un astronauta che, talvolta, sulla Terra si sente fuori posto. Una sensazione che condivide con gli abitanti di un quartiere di Milano, persone vere alle prese con la vita vera: una mamma single, un ragazzo disilluso dalla vita, un giornalista notturno, "Il Baffo", e un senzatetto. Tutti lontani dalle apparenze dei social, e uniti dal calore di una pizza. Tra le canzoni, anche un featuring con Chef Ernst Knam