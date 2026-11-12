 Guida Michelin 2027, i 19 ristoranti che hanno ricevuto le nuove stelle. FOTO | Sky TG24
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Guida Michelin 2027, a quali ristoranti sono andate le 19 nuove stelle. FOTO

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La settantaduesima edizione della Guida, dall'evento del Teatro Municipale di Piacenza, ha assegnato nuovi riconoscimenti ai ristoranti del Bel Paese. Sono 16 le attività che hanno conquistato per la prima volta una stella, 3 quelle che hanno ottenuto le due stelle mentre a sorpresa c'è digiuno di nuovi ristoranti tristellati

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