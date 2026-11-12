Guida Michelin 2027, a quali ristoranti sono andate le 19 nuove stelle. FOTO
La settantaduesima edizione della Guida, dall'evento del Teatro Municipale di Piacenza, ha assegnato nuovi riconoscimenti ai ristoranti del Bel Paese. Sono 16 le attività che hanno conquistato per la prima volta una stella, 3 quelle che hanno ottenuto le due stelle mentre a sorpresa c'è digiuno di nuovi ristoranti tristellati
- È stata presentata oggi, 12 novembre, la Guida Michelin Italia 2027. Nella cornice del Teatro Municipale di Piacenza, la settantaduesima edizione ha assegnato nuovi premi ai ristoranti del Bel Paese. La cerimonia si è aperta con l'omaggio a Nadia Santini, chef del tristellato "Il Pescatore", recentemente mancata. Poi è stata la volta del saluto video del ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. Sedici attività da Nord a Sud hanno conquistato, per la prima volta, almeno una stella. Ecco quali.
- Tra i nuovi ristoranti con una stella Michelin entra "Visione Restaurant & Living" di Barbaresco, in provincia di Cuneo. In foto al centro lo chef Samuele Murro
- Torino, premiati gli chef Christian Mandura e Alessandro Daddea
- Cagliari, in foto lo chef Vincenzo Sorvillo
- Paestum (Salerno), in foto a destra lo chef Cristian Torsiello
- Alzano Lombardo (Bergamo), in foto lo chef Luca Adobati
- Casole d'Elsa (Siena), premiato lo chef Daniele Serra
- Livigno (Sondrio), in foto a sinistra lo chef Michele Talarico
- Burgusio (Bolzano), premiato lo chef Marc Bernhart
- Cortina d'Ampezzo (Belluno), in foto lo chef Federico Rovacchi
- Golfo Aranci (Olbia), premiato lo chef Roberto Pisano
- Palermo, premiati gli chef Giovanni Solofra, Manuel Motta e Roberta Merolli
- Numana (Ancona), premiato lo chef Alessandro Rapisarda
- Vico Equense (Napoli), in foto al centro lo chef Emanuel Scotti
- Arzachena (Olbia), in foto lo chef Salvatore Camedda
- Polignano a Mare (Bari), in foto lo chef Michele Panzarini
- Roma, in foto lo chef Juan Camilo Quintero
- "Pascucci al Porticciolo" di Fiumicino (Roma) è uno dei tre ristoranti che si sono aggiudicati, per la prima volta, le due stelle Michelin. In foto, la premiazione allo chef Gianfranco Pascucci
- Roma, in foto lo chef Roy Salmon Caceres
- Modena, in foto la chef Jessica Rosval
- A conseguire il riconoscimento speciale "Mindful Voices" sono stati gli chef Jessica Rosval dello stellato "Gatto Verde" di Modena e Fabrizio Caponi del ristorante "L'Ciocio - Osteria di Suvereto" di Livorno. Il Premio "Opening of The Year" per un'apertura del 2026 è andato a Juan Camilo Quintero, chef del "Quid" a Roma. Ad aggiudicarsi il "Premio Young Chef 2027" al più promettente giovane cuoco è stato Simone Lezzerin (in foto a sinistra) del ristorante "N'Uovo Vino e Cucina" a Sutri (Viterbo).
- Nel corso della cerimonia nella città emiliana riconoscimenti speciali sono andati anche al "Lorelei" di Sorrento che ha vinto il "Premio Passion Dessert" per i migliori dolci. "Sommelier award 2027" è invece Andrea Bravaccini del "Ristorante del Lago" a Bagno di Romagna (Rimini). Marta Cottarella, fondatrice dell'Accademia Intrecci, ha infine premiato con il "Service Award 2027" Stefania Lepore (in foto) di "Casa Klopè by Luigi Lepore" a Francavilla Angitola (Vibo Valentia) come migliore operatrice di sala del 2027.