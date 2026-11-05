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Jessica Rosval è stata nominata la migliore chef donna del mondo 2026

Lifestyle

Con un'esperienza ultraventennale in cucina, la chef canadese del "Gatto Verde" di Modena si è aggiudicata il premio durante la cerimonia dei "World's 50 Best Restaurants"

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Anche se nell'Olimpo della cucina quest'anno si parla spagnolo, o meglio basco, è in un ristorante italiano la chef migliore del mondo. Il ristorante più buono del pianeta, secondo la classifica dei “World's 50 Best Restaurants”, è l'Asador Etxebarri, tempio della cucina a legna ad Axpe, piccolo borgo tra Bilbao e San Sebastian. Ma la corona di miglior donna in cucina è stata posata sul capo della canadese Jessica Rosval, del “Gatto Verde” di Modena, situato nella Casa Maria Luigia di Massimo Bottura e Lara Gilmore. 

La passione per la cucina sviluppata fin dall'adolescenza

Come recita la pagina a lei dedicata sul sito del ristorante modenese, Jessica Rosval ha un’esperienza ultra ventennale, avendo sviluppato la sua passione per la cucina fin dall’adolescenza. Dopo aver lavorato con chef rinomati come Laurent Godbout e Melissa Craig, si è trasferita in Italia per unirsi alla brigata di cucina di Osteria Francescana – si legge ancora sito – Successivamente è diventata Chef de Cuisine di Casa Maria Luigia, mantenendo il ruolo di responsabile di cucina per gli eventi di Osteria Francescana. Co-fondatrice di AIW, un programma di formazione culinaria per donne migranti, ha aperto il ristorante Roots a Modena. Le sue realizzazioni culinarie le hanno guadagnato numerosi riconoscimenti, tra cui Chef dell’Anno da Le Guide de L’Espresso e ‘La migliore chef’ dalla Guida Identità Golose. Il suo impegno sociale è stato riconosciuto anche dalla The World’s 50 Best che nel 2024 l’ha nominata Champions of Change.

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Jessica Rosval - ©Getty

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