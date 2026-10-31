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Morta Nonna Silvi, influencer della cucina che ha conquistato i social

Cronaca
instagram.com/nonnasilviofficial/

La donna, Silvia Bini, è deceduta la notte scorsa nella sua abitazione di Montespertoli, in provincia di Firenze. A darne notizia sono stati i nipoti attraverso un messaggio apparso sulla pagina ufficiale 'nonnasilvi', nella quale sono presenti oltre 4 milioni di follower

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È scomparsa all'età di 85 anni Nonna Silvi, la cuoca e influencer diventata celebre a livello nazionale ma anche nternazionale grazie ai contenuti dedicati proprio alla cucina tradizionale toscana e pubblicati sui social network. La donna, Silvia Bini, è deceduta la notte scorsa nella sua abitazione di Montespertoli, in provincia di Firenze. A darne notizia sono stati i nipoti attraverso un messaggio apparso sulla pagina ufficiale 'nonnasilvi', nella quale sono presenti oltre 4 milioni di follower.

Il messaggio sui social

"In questo periodo non avete più visto i nostri video. Il motivo è una malattia fulminante che, in soli venti giorni, si è portata via Nonna Silvi. Per molti di voi era Nonna Silvi. Per noi, semplicemente, nonna. Ci ha lasciati circondata dall’amore della sua famiglia, con i figli e i nipoti accanto, fino all’ultimo respiro", si legge nel post. "È rimasta lucida fino alla fine. Anche in quei momenti continuava a parlare con noi, a chiedere cosa ci fosse da fare e come andasse il lavoro. Come aveva sempre fatto: con il pensiero rivolto alla sua famiglia e alle cose che avevamo costruito insieme. Una donna unica, di una forza rara, che alla famiglia ha donato ogni singolo pezzetto di energia che aveva in corpo", hanno scritto figli e nipoti della donna. Poi, ecco l'annuncio: "Con nonna avevamo un sogno e degli obiettivi ben chiari. L’azienda resterà chiusa per due giorni di lutto. Poi ripartiremo, più determinati di prima, portando con noi tutto quello che ci ha insegnato". Quindi, un ultimo saluto: "Con nonna che ci guarda da lassù, faremo di tutto perché il sogno che avevamo insieme continui a vivere. Buon viaggio, Nonna. Insegna a fare i dolci anche lassù".

Approfondimento

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L'attività social

L'attività di Nonna Silvi era iniziata nel 2022, quando i nipoti Gabriele e Simone Martini avevano cominciato a realizzare video mentre cucinava all'interno del Forno Martini a Castelfiorentino, di proprietà della famiglia. I video sono diventati presto virali sui social raggiungendo circa 4,3 milioni di follower su Instagram, 2,1 milioni su TikTok e oltre un milione su Facebook. Nel 2024 era stata in Qatar per cucinare per la famiglia reale Al-Thani, l'anno successivo aveva ricevuto un riconoscimento da Forbes e il TikTok Award 2025.

I funerali

I funerali di Nonna Silvi sono in programma lunedì pomeriggio a Montespertoli, nella chiesa di Sant'Andrea. 

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