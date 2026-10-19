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Lutto improvviso per Giusina Battaglia, è morto il marito Sergio

Cronaca
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Ad annunciare la morte dell'uomo è stata Antonella Clerici, padrona di casa di "E' sempre mezzogiorno", trasmissione Rai nella quale la cuoca palermitana era ospite fissa

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“Vogliamo mandare un forte abbraccio alla nostra cuoca Giusina Battaglia, perché questo weekend ha avuto un grandissimo lutto, è venuto a mancare suo marito e il nostro pensiero va a lei e ai suoi figli che hanno dieci anni. Giusina ti vogliamo bene, cercheremo di starti più vicino possibile, noi e tutte le persone che ti vogliono bene”. Con queste parole Antonelli Clerici ha iniziato la puntata odierna di "È sempre mezzogiorno". Nel fine settimana, infatti è prematuramente morto Sergio, marito della cuoca palermitana diventata conosciuta sui social ma anche in tv e che da quasi tre anni è una presenza fissa del programma Rai. 

Giusina Battaglia in uno scatto pubblicato sui social - Instagram

La storia di Sergio e Giusina

Il marito di Giusina, più conosciuta come "Giusina in cucina" è stato cameraman, qualche anno fa, per i video della moglie girando nella casa di famiglia a Milano le prime clip che poi hanno portato al successo mediatico della cuoca palermitana. Lei cucinava per lui e per i loro due figli, due gemelli di 10 anni, piatti tipici della tradizione siciliana e lui inquadrava. Così, da una sorta di esperimento domestico, è arrivata poi la ribalta. Giusina Battaglia approda a Food Network e, da lì partono una serie di progetti tra puntate in tv e libri di ricette. Giornalista nata a Palermo e trapiantata a Milano, Battaglia è entrata nel cast fisso di "È sempre mezzogiorno" ormai circa tre anni fa. Cura un appuntamento settimanale con la cucina siciliana.

 

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