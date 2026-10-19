Lutto improvviso per Giusina Battaglia, è morto il marito Sergio

Ad annunciare la morte dell'uomo è stata Antonella Clerici, padrona di casa di "E' sempre mezzogiorno", trasmissione Rai nella quale la cuoca palermitana era ospite fissa
“Vogliamo mandare un forte abbraccio alla nostra cuoca Giusina Battaglia, perché questo weekend ha avuto un grandissimo lutto, è venuto a mancare suo marito e il nostro pensiero va a lei e ai suoi figli che hanno dieci anni. Giusina ti vogliamo bene, cercheremo di starti più vicino possibile, noi e tutte le persone che ti vogliono bene”. Con queste parole Antonelli Clerici ha iniziato la puntata odierna di "È sempre mezzogiorno". Nel fine settimana, infatti è prematuramente morto Sergio, marito della cuoca palermitana diventata conosciuta sui social ma anche in tv e che da quasi tre anni è una presenza fissa del programma Rai.
La storia di Sergio e Giusina
Il marito di Giusina, più conosciuta come "Giusina in cucina" è stato cameraman, qualche anno fa, per i video della moglie girando nella casa di famiglia a Milano le prime clip che poi hanno portato al successo mediatico della cuoca palermitana. Lei cucinava per lui e per i loro due figli, due gemelli di 10 anni, piatti tipici della tradizione siciliana e lui inquadrava. Così, da una sorta di esperimento domestico, è arrivata poi la ribalta. Giusina Battaglia approda a Food Network e, da lì partono una serie di progetti tra puntate in tv e libri di ricette. Giornalista nata a Palermo e trapiantata a Milano, Battaglia è entrata nel cast fisso di "È sempre mezzogiorno" ormai circa tre anni fa. Cura un appuntamento settimanale con la cucina siciliana.
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