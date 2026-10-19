Lutto improvviso per Giusina Battaglia, è morto il marito Sergio

“Vogliamo mandare un forte abbraccio alla nostra cuoca Giusina Battaglia, perché questo weekend ha avuto un grandissimo lutto, è venuto a mancare suo marito e il nostro pensiero va a lei e ai suoi figli che hanno dieci anni. Giusina ti vogliamo bene, cercheremo di starti più vicino possibile, noi e tutte le persone che ti vogliono bene”. Con queste parole Antonelli Clerici ha iniziato la puntata odierna di "È sempre mezzogiorno". Nel fine settimana, infatti è prematuramente morto Sergio, marito della cuoca palermitana diventata conosciuta sui social ma anche in tv e che da quasi tre anni è una presenza fissa del programma Rai.