Divieto social ai minori, l'Ue congela per 12 mesi le leggi nazionali

La Commissione europea ha deciso di rinviare di un anno "qualsiasi progetto di legge nazionale che si sovrapponga alle future norme armonizzate" per "evitare una frammentazione del nostro mercato interno". Ad annunciarlo è stato Thomas Regnier, portavoce della Commissione europea. Per Bruxelles, la priorità riguarda ora l'EU Kids Act

L'Ue prende tempo sul divieto dei social agli under 14 proposto dall'Austria. La Commissione europea ha deciso di rinviare di un anno "qualsiasi progetto di legge nazionale che si sovrapponga alle future norme armonizzate" per "evitare una frammentazione del nostro mercato interno". Ad annunciarlo è stato Thomas Regnier, portavoce della Commissione europea, in merito al parere atteso oggi della proposta di legge austriaca per vietare l'uso dei social agli under 14. Per Bruxelles, la priorità riguarda ora l'EU Kids Act, la normativa europea in discussione per la tutela dei minori online, "per salvaguardare il lavoro dei nostri co-legislatori e garantire un'efficace applicazione delle nostre norme", ha ribadito Regnier.