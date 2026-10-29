Divieto social ai minori, l'Ue congela per 12 mesi le leggi nazionali

La Commissione europea ha deciso di rinviare di un anno "qualsiasi progetto di legge nazionale che si sovrapponga alle future norme armonizzate" per "evitare una frammentazione del nostro mercato interno". Ad annunciarlo è stato Thomas Regnier, portavoce della Commissione europea. Per Bruxelles, la priorità riguarda ora l'EU Kids Act
L'Ue prende tempo sul divieto dei social agli under 14 proposto dall'Austria. La Commissione europea ha deciso di rinviare di un anno "qualsiasi progetto di legge nazionale che si sovrapponga alle future norme armonizzate" per "evitare una frammentazione del nostro mercato interno". Ad annunciarlo è stato Thomas Regnier, portavoce della Commissione europea, in merito al parere atteso oggi della proposta di legge austriaca per vietare l'uso dei social agli under 14. Per Bruxelles, la priorità riguarda ora l'EU Kids Act, la normativa europea in discussione per la tutela dei minori online, "per salvaguardare il lavoro dei nostri co-legislatori e garantire un'efficace applicazione delle nostre norme", ha ribadito Regnier.
La richiesta dell'Austria
L’Austria aveva chiesto di introdurre un divieto di accesso ai social network per i minori di 14 anni, con l'obiettivo di proteggerli dai rischi legati all'utilizzo delle piattaforme digitali. La proposta riguardava piattaforme come TikTok, Instagram, YouTube e Snapchat, in particolare quelle che utilizzano funzionalità considerate potenzialmente capaci di favorire un uso compulsivo. Una proposta diversa dall'approccio europeo, che nell'ambito dell'EU Kids Act punta a vietare i social agli under 13 e a consentire ai ragazzi tra i 13 e i 15 anni un accesso limitato, con il coinvolgimento dei genitori.