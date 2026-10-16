Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 16 ottobre

Introduzione
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024, per il 2025 e per il 2026 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. Ecco i numeri fortunati del 16 ottobre 2026.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di giovedì 15 ottobre
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 16 ottobre 2026:
- Bari: 13 - 07 - 33 - 24 - 26
- Cagliari: 41 - 25 - 22 - 86 - 82
- Firenze: 29 - 82 - 19 - 73 - 22
- Genova: 66 - 84 - 02 - 41 - 83
- Milano: 72 - 48 - 32 - 25 - 03
- Napoli: 46 - 59 - 14 - 02 - 22
- Palermo: 44 - 17 - 21 - 38 - 63
- Roma: 05 - 47 - 75 - 34 - 87
- Torino: 57 - 46 - 28 - 01 - 88
- Venezia: 45 - 62 - 64 - 15 - 58
- Nazionale: 28 - 90 - 30 - 40 - 36
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
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Il 10eLotto del 16 ottobre
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 16 ottobre sono:
05 - 07 - 13 - 17 - 25 - 29 - 33 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 57 - 59 - 62 - 66 - 72 - 82 - 84
Numero oro: 13
Doppio oro: 13 - 07
Extra: 01 - 02 - 14 - 19 - 21 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 38 - 64 - 73 - 75 - 86
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 16 ottobre 2026:
La combinazione vincente è: 35 - 41 - 44 - 54 - 55 - 76
Il numero Jolly è: 58
Il numero Superstar è: 55
Jackpot del Superenalotto del 16-10-2026: 41.100.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 17-10-2026: 41.900.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
Le quote di Superenalotto e Superstar
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.166 di oggi:
Vincite Superenalotto
- Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5: 1 totalizzano Euro: 132.932,32
- Punti 4: 274 totalizzano Euro: 499,07
- Punti 3: 10.415 totalizzano Euro: 39,26
- Punti 2: 182.140 totalizzano Euro: 6,95
Vincite Superstar
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 3SS: 80 totalizzano Euro: 3.926,00
- Punti 2SS: 1.327 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 9.245 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 19.572 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 77 totalizzano Euro: 3.850,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 11.552 totalizzano Euro: 34.656,00
Vincite WinBox 1: 1.668 totalizzano Euro: 41.700,00
Vincite WinBox 2: 196.766 totalizzano Euro: 399.998,00
Totale vincite Seconda Chance: 11.629
Totale vincite WinBox: 198.434
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 17 ottobre 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 66 (manca da 114 estrazioni)
- Torino 25 (manca da 105 estrazioni)
- Roma 13 (manca da 100 estrazioni)
- Genova 21 (manca da 96 estrazioni)
- Genova: 54 (manca da 92 estrazioni)
- Cagliari: 11 (manca da 81 estrazioni)
- Venezia: 67 (manca da 77 estrazioni)
- Bari: 85 (manca da 74 estrazioni)
- Bari: 28 (manca da 74 estrazioni)
- Napoli 17 (manca da 74 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 85 e 28 (mancano da 74 estrazioni) - 84 e 23 (da 65) - 48 (da 54)
- Cagliari 11 (manca da 81 estrazioni) - 61 (da 59) - 35 (da 56)
- Firenze: 66 (manca da 114 estrazioni) - 18 (da 58) - 46 e 33 (da 57)
- Genova: 21 (manca da 96 estrazioni) - 54 (da 92) - 3 (da 66)
- Milano: 26 (manca da 57 estrazioni) - 13 (da 51) - 77 (da 50)
- Napoli: 17 (manca da 74 estrazioni) - 24 (da 66) - 43 (da 64)
- Palermo: 16 (manca da 71 estrazioni) - 67 (da 63) - 41 (da 62)
- Roma: 13 (manca da 100 estrazioni) - 24 e 21 (da 66) - 14 (da 61)
- Torino: 25 (manca da 105 estrazioni) - 44 (da 73) - 19 (da 62)
- Venezia: 67 (manca da 77 estrazioni) - 60 (da 63) - 55 (da 62)
- Nazionale: 29 (manca da 69 estrazioni) - 4 (da 53) - 35 (da 52)
Per approfondire: Superenalotto, vinti 223 milioni: jackpot record, ma quanto (e quando) incassa il fortunato?
I numeri ritardatari del Superenalotto
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 17 ottobre:
- 87 (manca da 69 estrazioni) - 88 (da 43) - 58 (da 42) - 83 (da 41) - 19 (da 38) - 9 e 90 (da 36)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record