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Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 16 ottobre

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©Ansa

Introduzione

I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024, per il 2025 e per il 2026 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. Ecco i numeri fortunati del 16 ottobre 2026.

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Quello che devi sapere

Il gioco del Lotto

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Per approfondire: Le estrazioni di giovedì 15 ottobre

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I numeri vincenti del Lotto

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 16 ottobre 2026:

  • Bari:                 13 - 07 - 33 - 24 - 26
  • Cagliari:           41 - 25 - 22 - 86 - 82
  • Firenze:            29 - 82 - 19 - 73 - 22
  • Genova:           66 - 84 - 02 - 41 - 83
  • Milano:            72 - 48 - 32 - 25 - 03
  • Napoli:             46 - 59 - 14 - 02 - 22
  • Palermo:          44 - 17 - 21 - 38 - 63
  • Roma:              05 - 47 - 75 - 34 - 87
  • Torino:             57 - 46 - 28 - 01 - 88
  • Venezia:           45 - 62 - 64 - 15 - 58
  • Nazionale:       28 - 90 - 30 - 40 - 36

 

Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le regole per i giochi numerici

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La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

 

Leggi anche: Fai3 Fai4, come funziona il gioco Lotto online e in ricevitoria

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Il 10eLotto del 16 ottobre

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 16 ottobre sono:

 

05 - 07 - 13 - 17 - 25 - 29 - 33 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 57 - 59 - 62 - 66 - 72 - 82 - 84

 

Numero oro: 13

 

Doppio oro: 13 - 07

 

Extra: 01 - 02 - 14 - 19 - 21 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 38 - 64 - 73 - 75 - 86

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Superenalotto: come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Per approfondire: Superenalotto, voi sapreste come incassare? Ecco come fare

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Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar

Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 16 ottobre 2026:

 

La combinazione vincente è: 35 - 41 - 44 - 54 - 55 - 76

 

Il numero Jolly è: 58

 

Il numero Superstar è: 55

 

Jackpot del Superenalotto del 16-10-2026: 41.100.000 euro

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 17-10-2026: 41.900.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

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Le quote di Superenalotto e Superstar

Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.166 di oggi:

 

Vincite Superenalotto

  • Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00
  • Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00
  • Punti 5: 1 totalizzano Euro: 132.932,32
  • Punti 4: 274 totalizzano Euro: 499,07
  • Punti 3: 10.415 totalizzano Euro: 39,26
  • Punti 2: 182.140 totalizzano Euro: 6,95

 

Vincite Superstar

  • Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 4SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 3SS: 80 totalizzano Euro: 3.926,00
  • Punti 2SS: 1.327 totalizzano Euro: 100,00
  • Punti 1SS: 9.245 totalizzano Euro: 10,00
  • Punti 0SS: 19.572 totalizzano Euro: 5,00

 

Vincite Seconda Chance 50 Euro: 77 totalizzano Euro: 3.850,00

 

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 11.552 totalizzano Euro: 34.656,00

 

Vincite WinBox 1: 1.668 totalizzano Euro: 41.700,00

 

Vincite WinBox 2: 196.766 totalizzano Euro: 399.998,00

 

Totale vincite Seconda Chance: 11.629

 

Totale vincite WinBox: 198.434

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I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto del 17 ottobre 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.
 

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Firenze         66 (manca da 114 estrazioni)
  • Torino           25 (manca da 105 estrazioni)
  • Roma            13 (manca da 100 estrazioni)
  • Genova         21 (manca da 96 estrazioni)
  • Genova:         54 (manca da 92 estrazioni)
  • Cagliari:         11 (manca da 81 estrazioni)
  • Venezia:         67 (manca da 77 estrazioni)
  • Bari:                85 (manca da 74 estrazioni)
  • Bari:                28 (manca da 74 estrazioni)
  • Napoli            17 (manca da 74 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari               85 e 28 (mancano da 74 estrazioni) - 84 e 23 (da 65) - 48 (da 54)
  • Cagliari           11 (manca da 81 estrazioni) - 61 (da 59) - 35 (da 56)
  • Firenze:          66 (manca da 114 estrazioni) - 18 (da 58) - 46 e 33 (da 57)
  • Genova:           21 (manca da 96 estrazioni) - 54 (da 92) - 3 (da 66)
  • Milano:            26 (manca da 57 estrazioni) - 13 (da 51) - 77 (da 50)
  • Napoli:             17 (manca da 74 estrazioni) - 24 (da 66) - 43 (da 64)
  • Palermo:          16 (manca da 71 estrazioni) - 67 (da 63) - 41 (da 62)
  • Roma:               13 (manca da 100 estrazioni) - 24 e 21 (da 66) - 14 (da 61)
  • Torino:              25 (manca da 105 estrazioni) - 44 (da 73) - 19 (da 62)
  • Venezia:           67 (manca da 77 estrazioni) - 60 (da 63) - 55 (da 62)
  • Nazionale:       29 (manca da 69 estrazioni) - 4 (da 53) - 35 (da 52)


Per approfondire: Superenalotto, vinti 223 milioni: jackpot record, ma quanto (e quando) incassa il fortunato?

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I numeri ritardatari del Superenalotto

Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 17 ottobre:

 

  • 87 (manca da 69 estrazioni) - 88 (da 43) - 58 (da 42) - 83 (da 41) - 19 (da 38) - 9 e 90 (da 36)

 

Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record

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