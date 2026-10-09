Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, venerdì 9 ottobre (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di giovedì 8 ottobre
I numeri vincenti del Lotto del 9 ottobre
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 9 ottobre 2026:
- Bari: 62 - 74 - 66 - 81 - 33
- Cagliari: 51 - 32 - 39 - 1 - 83
- Firenze: 77 - 15 - 62 - 32 - 82
- Genova: 31 - 55 - 72 - 32 - 74
- Milano: 56 - 71 - 15 - 43 - 23
- Napoli: 33 - 58 - 60 - 1 - 71
- Palermo: 31 - 10 - 30 - 74 - 18
- Roma: 26 - 71 - 89 - 1 - 80
- Torino: 67 - 39 - 36 - 17 - 5
- Venezia: 4 - 69 - 1 - 33 - 5
- Nazionale: 54 - 32 - 23 - 22 - 51
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di venerdì 9 ottobre
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 9 ottobre sono:
4 - 10 - 15 - 26 - 31 - 32 - 33 - 39 - 51 - 55 - 56 - 58 - 62 - 66 - 67 - 69 - 71 - 72 - 74 - 77
Numero oro: 62
Doppio oro: 62 - 74
Extra: 1 - 5 - 17 - 18 - 23 - 30 - 36 - 43 - 54 - 60 - 80 - 81 - 82 - 83 - 89
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto, jackpot e numeri del 9 ottobre
Ecco i numeri estratti il 9 ottobre 2026:
La combinazione vincente è: 18 - 35 - 44 - 56 - 76 - 82
Il numero Jolly è: 49
Il numero Superstar è: 15
Jackpot del Superenalotto del 09-10-2026: 37.900.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di sabato 10 ottobre 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze: 66 (manca da 110 estrazioni)
- Bari: 21 (manca da 105 estrazioni)
- Torino: 25 (manca da 101 estrazioni)
- Roma: 13 (manca da 96 estrazioni)
- Genova: 21 (manca da 92 estrazioni)
- Genova: 54 (manca da 88 estrazioni)
- Cagliari: 11 (manca da 77 estrazioni)
- Venezia: 67 (manca da 73 estrazioni)
- Bari: 85 (manca da 70 estrazioni)
- Bari: 28 (manca da 70 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari: 21 (manca da 105 estrazioni) – 85 e 28 (da 70) – 7 (da 66)
- Cagliari: 11 (manca da 77 estrazioni) – 82 (da 61) – 76 e 55 (da 59)
- Firenze: 66 (manca da 110 estrazioni) – 18 (da 54) – 46 e 33 (da 53)
- Genova: 21 (manca da 92 estrazioni) – 54 (da 88) – 3 (da 62)
- Milano: 26 (manca da 53 estrazioni) – 13 (da 47) - 77 (da 46)
- Napoli: 17 (manca da 70 estrazioni) – 24 (da 62) – 43 (da 60)
- Palermo: 16 (manca da 67 estrazioni) – 67 (da 59) - 41 (da 58)
- Roma: 13 (manca da 96 estrazioni) – 24 e 21 (da 62) – 5 (da 60)
- Torino: 25 (manca da 101 estrazioni) – 44 (da 69) – 19 (da 58)
- Venezia: 67 (manca da 73 estrazioni) – 60 (da 59) - 55 (da 58)
- Nazionale: 29 (manca da 65 estrazioni) – 40 (da 55) - 4 (da 49)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 10 ottobre sono:
- 87 (manca da 65 estrazioni) - 80 (da 50) - 21 e 88 (da 39) - 58 e 49 (da 38)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record