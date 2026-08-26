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Wildlife Photographer of the Year 2026, la shortlist delle foto finaliste

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Un orso polare che scruta il foro nella banchisa creato da una foca per respirare. Un rondone che vola a bassa quota sotto la sagoma di un aereo in arrivo all'aeroporto di Heathrow. Una bufaga che si pulisce sul corno di un rinoceronte. Sono solo alcune delle 100 immagini finaliste alla 62esima edizione del Wildlife Photographer of the Year, celebre concorso di fotografia naturalistica promosso dal Natural History Museum di Londra, che decreterà i vincitori il prossimo 13 ottobre

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