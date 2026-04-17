I vincitori del Sony World Photography Awards 2026. FOTO

Si chiama 'Stories of my Sisters' la serie con cui Citlali Fabián, artista della comunità indigena Yalalteca in Messico, attualmente residente a Londra, ha trionfato nell’edizione 2026 dei Sony World Photography Awards
- Londra celebra l'identità indigena: l’artista messicana Citlali Fabián ha vinto l’edizione 2026 del Sony World Photography Awards con la serie 'Bilha, Stories of my Sisters'
- L'opera, un potente intreccio di ritratti in bianco e nero e 'graffiti' digitali, dà voce alle battaglie silenziose delle donne della comunità Yalalteca di Oaxaca
- Il prestigioso riconoscimento, che include un premio di 25mila dollari e una mostra personale nel 2027, ha premiato la capacità dell'autrice di narrare il legame tra territorio, migrazione e impegno sociale
- Le immagini di Citlali Fabián non sono solo arte, ma modelli di riferimento per le giovani generazioni indigene, prive di icone mediatiche in cui rispecchiarsi. Come sottolineato dalla presidente di giuria Monica Allende, il lavoro di Fabián trasforma i soggetti da semplici modelli a co-autori della propria narrazione, restituendo visibilità e dignità a figure storicamente trascurate nei campi del diritto, dell'arte e dell'ecologia
- Fabián è stata selezionata tra i 10 vincitori del concorso Professional, insieme ai finalisti che si sono classificati al secondo e terzo posto in ciascuna categoria
- Nell’arco della serata di premiazioni sono stati decretati anche i vincitori assoluti dei concorsi Open, Student e Youth. Il vincitore del premio Outstanding Contribution to Photography di quest’ anno è andato al fotografo Joel Meyerowitz
- Le foto dei Sony World Photography Awards potranno essere viste alla Somerset House di Londra dal 17 aprile al 4 maggio insieme a oltre 300 stampe e centinaia di immagini su schermi digitali, oltre a una mostra speciale di Joel Meyerowitz
- Tra i fotografi e le fotografe italiane compaiono Jean-Marc Caimi & Valentina Piccinni primi nella categoria Ritratti, categoria che vede anche un atro italiano in terza posizione, Federico Borella
- Matteo Trevisan, invece, si è aggiudicato il secondo posto nella categoria Ambiente, e Daniele Vita, il terzo nella categoria Natura Morta