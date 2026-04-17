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I vincitori del Sony World Photography Awards 2026. FOTO

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Si chiama 'Stories of my Sisters' la serie con cui Citlali Fabián, artista della comunità indigena Yalalteca in Messico, attualmente residente a Londra, ha trionfato nell’edizione 2026 dei Sony World Photography Awards

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