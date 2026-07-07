Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto si tengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato. Per tentare la fortuna, è possibile giocare fino alle ore 19.30 del giorno del concorso. Le estrazioni dei numeri, poi, iniziano dalle ore 20. Ecco i numeri vincenti di oggi, martedì 7 luglio, l'ammontare del jackpot e i numeri ritardatari
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
Il gioco del Lotto in Italia è gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Per giocare bisogna indicare un numero o una serie di numeri su una delle ruote. I numeri devono essere compresi tra l’1 e il 90. Le ruote sono undici: dieci hanno il nome di un capoluogo di regione (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), poi c’è la ruota Nazionale. Per ogni ruota vengono estratti cinque numeri. Come funziona l’estrazione? I numeri sono stampati su delle palline identiche, inserite in un'urna meccanica che le mescola con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Per vincere bisogna azzeccare l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Con una sola schedina è possibile vincere al massimo la cifra lorda di 6 milioni di euro.
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I numeri vincenti del Lotto (in aggiornamento)
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 7 luglio 2026:
- Bari:
- Cagliari:
- Firenze:
- Genova:
- Milano:
- Napoli:
- Palermo:
- Roma:
- Torino:
- Venezia:
- Nazionale:
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Il 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
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Il 10eLotto del 7 luglio (in aggiornamento)
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 7 luglio sono:
X
Numero oro:
Doppio oro:
Extra:
Come funziona il Superenalotto
Il Superenalotto è il gioco che permette di vincere la cifra più importante, quindi anche il più atteso. Per aggiudicarsi il Jackpot bisogna indovinare tutti i 6 numeri estratti. Si può vincere anche indovinando 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi di ogni concorso, più eventualmente il jackpot del concorso precedente, viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito tra i vincitori delle singole categorie. La vincita, quindi, dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
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Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 7 luglio 2026:
La combinazione vincente è:
Il numero Jolly è:
Il numero Superstar è:
Jackpot del Superenalotto del 07-07-2026: 190.100.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 09-07-2026: 19X.X00.000 euro
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I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 9 luglio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Napoli 40 (manca da 138 estrazioni)
- Bari 67 (manca da 126 estrazioni)
- Napoli 1 (manca da 117 estrazioni)
- Torino 49 (manca da 115 estrazioni)
- Bari 66 (manca da 114 estrazioni)
- Bari 10 (manca da 105 estrazioni)
- Bari 48 (manca da 86 estrazioni)
- Venezia 31 (manca da 84 estrazioni)
- Venezia 39 (manca da 83 estrazioni)
- Nazionale 49 (manca da 83 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 67 (manca da 126 estrazioni) - 66 (da 114) - 10 (da 105)
- Cagliari 19 (manca da 57 estrazioni) - 62 (da 52) - 54 (da 46)
- Firenze 53 (manca da 62 estrazioni) - 9 (da 58) - 66 e 16 (da 56)
- Genova 45 (manca da 76 estrazioni) - 63 (da 67) - 50 (da 58)
- Milano 65 (manca da 71 estrazioni) - 39 (da 64) - 31 (da 63)
- Napoli 40 (manca da 138 estrazioni) - 1 (da 117) - 84 (da 75)
- Palermo 61 (manca da 66 estrazioni) - 47 (da 64) - 53 (da 63)
- Roma 45 e 66 (mancano da 57 estrazioni) - 73 (da 46) - 25 e 13 (da 42)
- Torino 49 (manca da 115 estrazioni) - 37 (da 62) - 18 (da 50)
- Venezia 31 (manca da 84 estrazioni) - 39 (da 83) - 25 e 4 (da 73)
- Nazionale 49 (manca da 83 estrazioni) - 52 (da 61) - 78 (da 58)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 9 luglio sono:
- 88 (manca da 65) - 67 (da 57) - 32 (da 55) - 50 (da 52) - 20 (da 48) - 53 (da 46)
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