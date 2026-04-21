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Milano Design Week 2026, cosa vedere al Fuorisalone: installazioni da non perdere. FOTO

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La Milano Design Week 2026 torna a trasformare la città meneghina nella capitale della creatività: fino a domenica 26 aprile 2026, nella settimana del Salone del Mobile, il Fuorisalone invade palazzi storici, ex fabbriche e piazze e invita a riflettere sulla materia come ponte sensoriale tra natura e innovazione

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Milano Design Week 2026: installazioni da non perdere al Fuorisalone

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