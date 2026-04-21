Milano Design Week 2026: installazioni da non perdere al Fuorisalone

Milano Design Week 2026, cosa vedere al Fuorisalone: installazioni da non perdere. FOTO
La Milano Design Week 2026 torna a trasformare la città meneghina nella capitale della creatività: fino a domenica 26 aprile 2026, nella settimana del Salone del Mobile, il Fuorisalone invade palazzi storici, ex fabbriche e piazze e invita a riflettere sulla materia come ponte sensoriale tra natura e innovazione
- Nel Cortile d'Onore di Palazzo Litta, Lina Ghotmeh firma un padiglione labirintico che trasforma l'architettura barocca in un ecosistema dinamico. Geometrie curve, percorsi mutevoli e variazioni di luce rendono lo spazio vivo e in continua trasformazione. L'opera, parte di MoscaPartners Variations, dialoga con la storia del luogo e con il movimento dei visitatori, offrendo un'esperienza immersiva che ridefinisce il rapporto tra corpo, materia e ambiente.
- Nel cortile di Palazzo Moscova un grande cerchio arancione diventa portale sensoriale: luce, colore, suono e tatto reagiscono ai gesti dei visitatori, trasformando l'installazione in un ambiente partecipato. Numero Cromatico costruisce un'esperienza collettiva che non si osserva soltanto, ma si attraversa. Per il sesto anno al Fuorisalone, glo conferma un linguaggio immersivo che unisce tecnologia, percezione e relazione con lo spazio urbano.
- Nel Loggiato della Pinacoteca di Brera, forme gonfiabili si espandono e si contraggono lentamente, evocando il ritmo della serotonina. L'installazione di Sara Ricciardi, promossa da American Express, crea un ambiente sospeso, dove il movimento continuo genera una sensazione di quiete. L'opera trasforma uno degli spazi più iconici di Milano in un paesaggio emotivo che invita a rallentare e percepire il corpo nello spazio.
- La scultura in resina rossa alta tre metri di Richard Orlinski domina lo spazio con una presenza potente e primordiale. Le superfici sfaccettate e la posa aggressiva riflettono sul rapporto tra forza, istinto e materia, tema centrale del percorso espositivo. L'opera diventa simbolo di energia e vulnerabilità insieme, richiamando l'autenticità delle emozioni umane. Al termine della Design Week, l'installazione sarà trasferita a Fidenza Village.
- Mater porta al Fuorisalone la materia intesa come distruzione. L'installazione di Alessandro Scandurra è un grande anello di macerie, 16 metri di diametro, che evoca la devastazione in Ucraina. Una passerella sospesa attraversa il varco e permette di entrare nello spazio interno, trasformando lo scarto in luogo di relazione. L'opera invita a riflettere sul valore simbolico del detrito e sulla possibilità di costruire connessioni anche dopo il dolore lasciato dalla guerra.
- Tra piazza Gae Aulenti e piazza Alvar Aalto, le sculture di organi umani di Andrea Olivari esplorano le relazioni come processi in continua evoluzione. Cuore, cervello e stomaco diventano forme monumentali che raccontano la vulnerabilità umana. L'intervento si inserisce nel paesaggio urbano come dispositivo emotivo.
- A Palazzo Citterio, la Uzbekistan Art and Culture Development Foundation presenta un percorso immersivo dedicato all'artigianato e all'ecologia del Mar d'Aral. Dodici designer internazionali reinterpretano materiali e tecniche tradizionali, trasformando storie e saperi in installazioni contemporanee. Curata da Kulapat Yantrasast, promossa da Gayane Umerova, l'installazione offre uno sguardo raro su una regione poco rappresentata a Milano.
- Un grande polpo rosa gonfiabile avvolge la facciata di 10 Corso Como e invade gli interni, trasformando l'edificio in un luogo immediatamente riconoscibile. Con questa installazione, Moncler traduce il concetto di leggerezza in volumi morbidi e superfici stratificate. All'interno, 24 look della collezione Estate 2026 dialogano con la scenografia, ridefinendo l'identità del brand in chiave estiva. L'installazione diventa subito simbolo visivo della settimana del design.