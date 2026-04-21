Milano Design Week, Pirelli presenta le versioni Kutyna e LaFlaminia

Le due creazioni, basate su un sistema telescopico regolabile, saranno esposte in diversi spazi cittadini durante il Fuorisalone. In città anche altre installazioni di Pirelli Design, tra cui prodotti sviluppati con partner del settore e richiami al mondo del motorsport ascolta articolo

Alla Milano Design Week 2026 debuttano le versioni dedicate a Pirelli della sedia di design "Kutyna" e della lampada "LaFlaminia", brevettate e firmate dallo stilista di interni Pier Paolo Rauco, fondatore dello studio romano Archi.mo.ra. I due elementi d'arredo inaugurano una collaborazione basata su valori comuni, tra cui italianità, cura dei dettagli e capacità di reinterpretare il passato in chiave moderna.

Kutyna e LaFlaminia Le due creazioni si basano su un principio telescopico che consente di modificare forma e funzione. Kutyna è una sedia a scomparsa ispirata al bicchiere telescopico diffuso in Italia tra gli anni '60 e '80: può chiudersi completamente diventando un coffee table, oppure estendersi fino a trasformarsi in uno sgabello. La struttura in policarbonato trasparente e il sistema meccanico regolabile richiedono un elevato livello di ingegnerizzazione e una lavorazione manuale dei singoli componenti. È prevista anche una variante con illuminazione a LED a basso consumo. Dallo stesso principio progettuale nasce LaFlaminia, una lampada regolabile in altezza che utilizza il medesimo sistema telescopico brevettato. Il dispositivo consente di modificare forma, altezza e diffusione della luce, adattandosi a diverse esigenze d'arredo. Potrebbe interessarti Ioniq 3, Hyundai elettrizza la Milano Design Week: le caratteristiche

Le personalizzazioni ispirate al mondo Pirelli Le versioni personalizzate Pirelli introducono elementi che richiamano l'identità visiva e materica dell'azienda. Tra questi: la finitura gommata della base e del top, il logo Pirelli in colore grigio, il cuscino nero della seduta rifinito con un profilo color giallo Pirelli, il coperchietto della sede di ricarica per la luce anch'esso giallo e caratterizzato dal logo P lunga. Le due creazioni saranno presentate giovedì 23 aprile durante un evento del Fuorisalone al Bulgari Hotel e resteranno esposte per l'intera Design Week, nelle vetrine Coin di Corso Vercelli a Milano, all'interno del punto vendita di Piazza Cinque Giornate e nel temporary store Kutyna a Brera. I prodotti si potranno acquistare a partire da luglio sul sito Kutyna e nei principali Department store Coin.