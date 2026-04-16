Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 16 aprile: i numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri vincenti di oggi, giovedì 16 aprile.
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
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I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 16 aprile 2026:
- Bari: 17 - 71 - 26 - 06 - 73
- Cagliari: 35 - 72 - 04 - 61 - 78
- Firenze: 22 - 30 - 46 - 57 - 81
- Genova: 77 - 48 - 17 - 59 - 64
- Milano: 90 - 02 - 32 - 08 - 57
- Napoli: 04 - 71 - 12 - 77 - 76
- Palermo: 42 - 87 - 07 - 24 - 56
- Roma: 32 - 67 - 03 - 44 - 38
- Torino: 25 - 48 - 17 - 09 - 50
- Venezia: 15 - 81 - 10 - 03 - 86
- Nazionale: 76 - 20 - 38 - 59 - 80
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Il 10eLotto
Un altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto. I 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.
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Il 10eLotto del 16 aprile
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 16 aprile sono:
02 - 04 - 15 - 17 - 22 - 25 - 26 - 30 - 32 - 35 - 42 - 46 - 48 - 67 - 71 - 72 - 77 - 81 - 87 - 90
Numero oro: 17
Doppio oro: 17 - 71
Extra: 03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 24 - 44 - 57 - 59 - 61 - 64 - 73 - 78
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
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Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 16 aprile 2026:
La combinazione vincente è: 09 - 11 - 12 - 38 - 44 - 54
Il numero Jolly è: 60
Il numero Superstar è: 39
Jackpot del Superenalotto del 16-04-2026: 150.000.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 17-04-2026: 150.800.000 euro
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I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 17 aprile 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Bari 41 (manca da 106 estrazioni)
- Nazionale 22 (manca da 98 estrazioni)
- Firenze 47 (manca da 96 estrazioni)
- Napoli 40 (manca da 91 estrazioni)
- Firenze 90 (manca da 86 estrazioni)
- Palermo 45 (manca da 85 estrazioni)
- Cagliari 41 (manca da 84 estrazioni)
- Bari 67 (manca da 79 estrazioni)
- Cagliari 26 (manca da 78 estrazioni)
- Nazionale 50 (manca da 72 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 41 (manca da 106 estrazioni) - 67 (da 79) - 66 (da 67)
- Cagliari 41 (manca da 84 estrazioni) - 26 (da 78) - 20 (da 61)
- Firenze 47 (manca da 96 estrazioni) - 90 (da 86) - 33 (da 67)
- Genova 66 (manca da 66 estrazioni) - 6 (da 56) - 49 (da 54)
- Milano 34 (manca da 68 estrazioni) - 77 (da 63) - 61 (da 57)
- Napoli 40 (manca da 91 estrazioni) - 1 (da 70) - 36 (da 62)
- Palermo 45 (manca da 85 estrazioni) - 90 (da 61) - 36 (da 51)
- Roma 17 (manca da 69 estrazioni) - 7 (da 59) - 37 e 34 (da 58)
- Torino 65 (manca da 69 estrazioni) - 49 (da 68) - 88 (da 64)
- Venezia 32 (manca da 71 estrazioni) - 79 (da 68) - 35 (da 47)
- Nazionale 22 (manca da 98 estrazioni) - 50 (da 72) - 51 (da 58)
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I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 17 aprile sono:
- 70 (da 77) - 82 (da 55) - 73 e 44 (da 52) - 65 (da 50) - 86 (da 43)
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