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Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 17 aprile

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©Ansa

Introduzione

I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024, per il 2025 e per il 2026 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. Ecco i numeri fortunati del 17 aprile 2026.

Quello che devi sapere

Come funziona il Lotto?

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Leggi anche: Le estrazioni di giovedì 16 aprile

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I numeri vincenti del Lotto

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 17 aprile 2026:

  • Bari:                   31 - 34 - 54 - 63 - 51
  • Cagliari:            54 - 15 - 14 - 25 - 40
  • Firenze:            75 - 79 - 42 - 26 - 19
  • Genova:            02 - 67 - 09 - 42 - 41
  • Milano:             34 - 68 - 73 - 79 - 03
  • Napoli:              47 - 26 - 31 - 23 - 63
  • Palermo:          74 - 64 - 03 - 75 - 63
  • Roma:               82 - 60 - 28 - 73 - 11
  • Torino:              27 - 30 - 51 - 75 - 05
  • Venezia:           21 - 65 - 43 - 15 - 87
  • Nazionale:       48 - 09 - 72 - 88 - 29

 

Leggi ancheFai3 Fai4, nuovo gioco Lotto online e in ricevitoria: come funziona

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Il 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

 

Leggi anche: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici

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Il 10eLotto del 17 aprile

20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 17 aprile sono:

 

02 - 14 - 15 - 21 - 26 - 27 - 30 - 31 - 34 - 47 - 54 - 60 - 64 - 65 - 67 - 68 - 74 - 75 - 79 - 82

 

Numero oro: 31

 

Doppio oro: 31 - 34

 

Extra: 03 - 05 - 09 - 11 - 19 - 23 - 25 - 28 - 40 - 41 - 42 - 43 - 51 - 63 - 73

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Come funziona il Superenalotto

Il Superenalotto è il gioco che permette di vincere la cifra più importante, quindi anche il più atteso. Per aggiudicarsi il Jackpot bisogna indovinare tutti i 6 numeri estratti. Si può vincere anche indovinando 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi di ogni concorso, più eventualmente il jackpot del concorso precedente, viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito tra i vincitori delle singole categorie. La vincita, quindi, dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare

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Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar

Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 17 aprile 2026:

 

La combinazione vincente è: 13 - 27 - 45 - 53 - 57 - 84

 

Il numero Jolly è: 34

 

Il numero Superstar è: 63

 

Jackpot del Superenalotto del 17-04-2026: 150.800.000 euro

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 18-04-2026: 151.700.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

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Le quote del 17 aprile

Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.62 di oggi:

 

Vincite Superenalotto

  • Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00
  • Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00
  • Punti 5: 6 totalizzano Euro: 24.640,69
  • Punti 4: 394 totalizzano Euro: 384,08
  • Punti 3: 15.315 totalizzano Euro: 29,64
  • Punti 2: 243.978 totalizzano Euro: 5,77

 

Vincite Superstar

  • Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 4SS: 3 totalizzano Euro: 38.408,00
  • Punti 3SS: 105 totalizzano Euro: 2.964,00
  • Punti 2SS: 1.293 totalizzano Euro: 100,00
  • Punti 1SS: 7.739 totalizzano Euro: 10,00
  • Punti 0SS: 17.866 totalizzano Euro: 5,00

 

Vincite Seconda Chance 50 Euro: 87 totalizzano Euro: 4.350,00

 

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 13.126 totalizzano Euro: 39.378,00

 

Vincite WinBox 1: 1.832 totalizzano Euro: 45.800,00

 

Vincite WinBox 2: 215.875 totalizzano Euro: 438.696,00

 

Totale vincite Seconda Chance: 13.213

 

Totale vincite WinBox: 217.707 

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I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di sabato 18 aprile 2026, ecco qui i numeri ritardatari.

 

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Bari                   41 (manca da 107 estrazioni)
  • Nazionale         22 (manca da 99 estrazioni)
  • Firenze              47 (manca da 97 estrazioni)
  • Napoli              40 (manca da 92 estrazioni)
  • Firenze           90 (manca da 87 estrazioni)
  • Palermo          45 (manca da 86 estrazioni)
  • Cagliari            41 (manca da 85 estrazioni)
  • Bari                   67 (manca da 80 estrazioni)
  • Cagliari             26 (manca da 79 estrazioni)
  • Nazionale         50 (manca da 73 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                41 (manca da 107 estrazioni) - 67 (da 80) - 66 (da 68)
  • Cagliari          41 (manca da 85 estrazioni) - 26 (da 79) - 20 (da 62)
  • Firenze           47 (manca da 97 estrazioni) - 90 (da 87) - 33 (da 68)
  • Genova           66 (manca da 67 estrazioni) - 6 (da 57) - 49 (da 55)
  • Milano            77 (manca da 64 estrazioni) - 61 (da 58) - 44 (da 50)
  • Napoli            40 (manca da 92 estrazioni) - 1 (da 71) - 36 (da 63)
  • Palermo          45 (manca da 86 estrazioni) - 90 (da 62) - 36 (da 52)
  • Roma              17 (manca da 70 estrazioni) - 7 (da 60) - 37 e 34 (da 59)
  • Torino             65 (manca da 70 estrazioni) - 49 (da 69) - 88 (da 65)
  • Venezia          32 (manca da 72 estrazioni) - 79 (da 69) - 35 (da 48)
  • Nazionale       22 (manca da 99 estrazioni) - 50 (da 73) - 51 (da 59)

 

Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

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I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 18 aprile sono:

 

  • 70 (da 78) - 82 (da 56) - 73 (da 53) - 65 (da 51) - 86 (da 44) - 31 e 75 (da 40)

 

Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record

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