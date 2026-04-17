Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 17 aprile

Introduzione
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024, per il 2025 e per il 2026 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. Ecco i numeri fortunati del 17 aprile 2026.
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
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I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 17 aprile 2026:
- Bari: 31 - 34 - 54 - 63 - 51
- Cagliari: 54 - 15 - 14 - 25 - 40
- Firenze: 75 - 79 - 42 - 26 - 19
- Genova: 02 - 67 - 09 - 42 - 41
- Milano: 34 - 68 - 73 - 79 - 03
- Napoli: 47 - 26 - 31 - 23 - 63
- Palermo: 74 - 64 - 03 - 75 - 63
- Roma: 82 - 60 - 28 - 73 - 11
- Torino: 27 - 30 - 51 - 75 - 05
- Venezia: 21 - 65 - 43 - 15 - 87
- Nazionale: 48 - 09 - 72 - 88 - 29
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Il 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
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Il 10eLotto del 17 aprile
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 17 aprile sono:
02 - 14 - 15 - 21 - 26 - 27 - 30 - 31 - 34 - 47 - 54 - 60 - 64 - 65 - 67 - 68 - 74 - 75 - 79 - 82
Numero oro: 31
Doppio oro: 31 - 34
Extra: 03 - 05 - 09 - 11 - 19 - 23 - 25 - 28 - 40 - 41 - 42 - 43 - 51 - 63 - 73
Come funziona il Superenalotto
Il Superenalotto è il gioco che permette di vincere la cifra più importante, quindi anche il più atteso. Per aggiudicarsi il Jackpot bisogna indovinare tutti i 6 numeri estratti. Si può vincere anche indovinando 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi di ogni concorso, più eventualmente il jackpot del concorso precedente, viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito tra i vincitori delle singole categorie. La vincita, quindi, dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
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Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 17 aprile 2026:
La combinazione vincente è: 13 - 27 - 45 - 53 - 57 - 84
Il numero Jolly è: 34
Il numero Superstar è: 63
Jackpot del Superenalotto del 17-04-2026: 150.800.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 18-04-2026: 151.700.000 euro
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Le quote del 17 aprile
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.62 di oggi:
Vincite Superenalotto
- Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5: 6 totalizzano Euro: 24.640,69
- Punti 4: 394 totalizzano Euro: 384,08
- Punti 3: 15.315 totalizzano Euro: 29,64
- Punti 2: 243.978 totalizzano Euro: 5,77
Vincite Superstar
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 3 totalizzano Euro: 38.408,00
- Punti 3SS: 105 totalizzano Euro: 2.964,00
- Punti 2SS: 1.293 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 7.739 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 17.866 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 87 totalizzano Euro: 4.350,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 13.126 totalizzano Euro: 39.378,00
Vincite WinBox 1: 1.832 totalizzano Euro: 45.800,00
Vincite WinBox 2: 215.875 totalizzano Euro: 438.696,00
Totale vincite Seconda Chance: 13.213
Totale vincite WinBox: 217.707
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di sabato 18 aprile 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Bari 41 (manca da 107 estrazioni)
- Nazionale 22 (manca da 99 estrazioni)
- Firenze 47 (manca da 97 estrazioni)
- Napoli 40 (manca da 92 estrazioni)
- Firenze 90 (manca da 87 estrazioni)
- Palermo 45 (manca da 86 estrazioni)
- Cagliari 41 (manca da 85 estrazioni)
- Bari 67 (manca da 80 estrazioni)
- Cagliari 26 (manca da 79 estrazioni)
- Nazionale 50 (manca da 73 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 41 (manca da 107 estrazioni) - 67 (da 80) - 66 (da 68)
- Cagliari 41 (manca da 85 estrazioni) - 26 (da 79) - 20 (da 62)
- Firenze 47 (manca da 97 estrazioni) - 90 (da 87) - 33 (da 68)
- Genova 66 (manca da 67 estrazioni) - 6 (da 57) - 49 (da 55)
- Milano 77 (manca da 64 estrazioni) - 61 (da 58) - 44 (da 50)
- Napoli 40 (manca da 92 estrazioni) - 1 (da 71) - 36 (da 63)
- Palermo 45 (manca da 86 estrazioni) - 90 (da 62) - 36 (da 52)
- Roma 17 (manca da 70 estrazioni) - 7 (da 60) - 37 e 34 (da 59)
- Torino 65 (manca da 70 estrazioni) - 49 (da 69) - 88 (da 65)
- Venezia 32 (manca da 72 estrazioni) - 79 (da 69) - 35 (da 48)
- Nazionale 22 (manca da 99 estrazioni) - 50 (da 73) - 51 (da 59)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 18 aprile sono:
- 70 (da 78) - 82 (da 56) - 73 (da 53) - 65 (da 51) - 86 (da 44) - 31 e 75 (da 40)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record