Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 14 aprile: numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 14 aprile.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di sabato 11 aprile
I numeri vincenti del Lotto del 14 aprile
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 14 aprile 2026:
- Bari: 12 - 14 - 29 - 85 - 76
- Cagliari: 33 - 75 - 71 - 90 - 35
- Firenze: 72 - 76 - 56 - 6 - 80
- Genova: 37 - 73 - 8 - 34 - 78
- Milano: 47 - 85 - 1 - 11 - 8
- Napoli: 7 - 30 - 46 - 29 - 11
- Palermo: 32 - 40 - 78 - 46 - 74
- Roma: 43 - 13 - 65 - 5 - 52
- Torino: 64 - 4 - 44 - 36 - 74
- Venezia: 48 - 50 - 21 - 28 - 19
- Nazionale: 70 - 88 - 15 - 44 - 20
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di martedì 14 aprile
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 14 aprile sono:
4 - 7 - 12 - 13 - 14 - 30 - 32 - 33 - 37 - 40 - 43 - 47 - 48 - 50 - 64 - 72 - 73 - 75 - 76 - 85
Numero oro: 12
Doppio oro: 12 - 14
Extra: 1 - 5 - 6 - 8 - 11 - 21 - 29 - 34 - 44 - 46 - 56 - 65 - 71 - 78 - 90
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto, jackpot e numeri del 14 aprile
Ecco i numeri estratti il 14 aprile 2026:
La combinazione vincente è: 03 - 05 - 20 - 27 - 35 - 66
Il numero Jolly è: 17
Il numero Superstar è: 6
Jackpot del Superenalotto del 14-04-2026: 149.200.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 16-04-2026: 150.000.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
Le quote del Superenalotto
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar di oggi:
Superenalotto
- Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+: 2 totalizzano Euro: 289.411,83
- Punti 5: 8 totalizzano Euro: 23.375,57
- Punti 4: 1.147 totalizzano Euro: 166,07
- Punti 3: 37.582 totalizzano Euro: 15,25
- Punti 2: 466.932 totalizzano Euro: 5,00
Superstar
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 7 totalizzano Euro: 16.607,00
- Punti 3SS: 179 totalizzano Euro: 1.525,00
- Punti 2SS: 2.576 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 13.137 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 23.643 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 109 totalizzano Euro: 5.450,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 16.399 totalizzano Euro: 49.197,00
Vincite WinBox 1: 2.275 totalizzano Euro: 56.875,00
Vincite WinBox 2: 262.934 totalizzano Euro: 534.440,00
Totale vincite Seconda Chance: 16.508
Totale vincite WinBox: 265.209
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 16 aprile 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Bari 41 (manca da 105 estrazioni)
- Nazionale 22 (manca da 97 estrazioni)
- Firenze 47 (manca da 95 estrazioni)
- Napoli 40 (manca da 90 estrazioni)
- Firenze 90 (manca da 85 estrazioni)
- Palermo 45 (manca da 84 estrazioni)
- Cagliari 41 (manca da 83 estrazioni)
- Bari 67 (manca da 78 estrazioni)
- Cagliari 26 (manca da 77 estrazioni)
- Milano 32 (manca da 71 estrazioni)
- Nazionale 50 (manca da 71 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 41 (manca da 105 estrazioni) - 67 (da 78) - 66 (da 66)
- Cagliari 41 (manca da 83 estrazioni) - 26 (da 77) - 72 (da 66)
- Firenze 47 (manca da 95 estrazioni) - 90 (da 85) - 33 (da 66)
- Genova 66 (manca da 65 estrazioni) - 6 (da 55) - 49 (da 53)
- Milano 32 (manca da 71 estrazioni) - 34 (da 67) - 77 (da 62)
- Napoli 40 (manca da 90 estrazioni) - 1 (da 69) - 36 (da 61)
- Palermo 45 (manca da 84 estrazioni) - 90 (da 60) - 36 (da 50)
- Roma 17 (manca da 68 estrazioni) - 7 (da 58) - 37 e 34 (da 57)
- Torino 65 (manca da 68 estrazioni) - 49 (da 67) - 88 (da 63)
- Venezia 32 (manca da 70 estrazioni) - 79 (da 67) - 3 (da 60)
- Nazionale 22 (manca da 97 estrazioni) - 50 (da 71) - 51 (da 57)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 16 aprile sono:
- 70 (da 76) - 82 (da 54) - 73 e 44 (da 51) - 65 (da 49) - 86 (da 42)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record