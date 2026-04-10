Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 10 aprile

Introduzione
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024, per il 2025 e per il 2026 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. Ecco i numeri fortunati del 10 aprile 2026.
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
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I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 10 aprile 2026:
- Bari: 79 - 07 - 19 - 57 - 33
- Cagliari: 62 - 76 - 31 - 54 - 48
- Firenze: 72 - 11 - 41 - 48 - 06
- Genova: 75 - 60 - 09 - 41 - 40
- Milano: 79 - 28 - 27 - 18 - 48
- Napoli: 02 - 33 - 78 - 19 - 74
- Palermo: 81 - 44 - 31 - 63 - 69
- Roma: 30 - 11 - 82 - 56 - 41
- Torino: 07 - 43 - 50 - 18 - 82
- Venezia: 08 - 19 - 36 - 07 - 75
- Nazionale: 18 - 36 - 75 - 26 - 27
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Il 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
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Il 10eLotto del 10 aprile
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 10 aprile sono:
02 - 07 - 08 - 09 - 11 - 19 - 28 - 30 - 31 - 33 - 41 - 43 - 44 - 60 - 62 - 72 - 75 - 76 - 79 - 81
Numero oro: 79
Doppio oro: 79 - 07
Extra: 06 - 18 - 27 - 36 - 40 - 48 - 50 - 54 - 56 - 57 - 63 - 69 - 74 - 78 - 82
Come funziona il Superenalotto
Il Superenalotto è il gioco che permette di vincere la cifra più importante, quindi anche il più atteso. Per aggiudicarsi il Jackpot bisogna indovinare tutti i 6 numeri estratti. Si può vincere anche indovinando 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi di ogni concorso, più eventualmente il jackpot del concorso precedente, viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito tra i vincitori delle singole categorie. La vincita, quindi, dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
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Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 10 aprile 2026:
La combinazione vincente è: 03 - 10 - 13 - 17 - 58 - 90
Il numero Jolly è: 32
Il numero Superstar è: 07
Jackpot del Superenalotto del 10-04-2026: 147.400.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto dell'11-04-2026: 148.500.000 euro
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Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar del 10 aprile
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.58 di oggi:
Vincite Superenalotto
- Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5: 35 totalizzano Euro: 4.121,31
- Punti 4: 1.976 totalizzano Euro: 74,76
- Punti 3: 43.251 totalizzano Euro: 10,24
- Punti 2: 417.088 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Superstar
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 14 totalizzano Euro: 7.476,00
- Punti 3SS: 360 totalizzano Euro: 1.024,00
- Punti 2SS: 3.341 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 14.928 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 23.972 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 85 totalizzano Euro: 4.250,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 12.845 totalizzano Euro: 38.535,00
Vincite WinBox 1: 1.778 totalizzano Euro: 44.450,00
Vincite WinBox 2: 209.978 totalizzano Euro: 426.218,00
Totale vincite Seconda Chance: 12.930
Totale vincite WinBox: 211.756
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto dell'11 aprile 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Bari 41 (manca da 103 estrazioni)
- Nazionale 22 (manca da 95 estrazioni)
- Firenze 47 (manca da 93 estrazioni)
- Napoli 40 (manca da 88 estrazioni)
- Nazionale 87 (manca da 86 estrazioni)
- Palermo 46 (manca da 85 estrazioni)
- Firenze 90 (manca da 83 estrazioni)
- Palermo 45 (manca da 82 estrazioni)
- Cagliari 41 (manca da 81 estrazioni)
- Milano 85 (manca da 79 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 41 (manca da 103 estrazioni) - 67 (da 76) - 66 (da 64)
- Cagliari 41 (manca da 81 estrazioni) - 26 (da 75) - 72 (da 64)
- Firenze 47 (manca da 93 estrazioni) - 90 (da 83) - 33 (da 64)
- Genova 66 (manca da 63 estrazioni) - 6 (da 53) - 49 (da 51)
- Milano 85 (manca da 79 estrazioni) - 32 (da 69) - 34 (da 65)
- Napoli 40 (manca da 88 estrazioni) - 1 (da 67) - 46 (da 60)
- Palermo 46 (manca da 85 estrazioni) - 45 (da 82) - 90 (da 58)
- Roma 17 (manca da 66 estrazioni) - 63 (da 63) - 7 (da 56)
- Torino 65 (manca da 66 estrazioni) - 49 (da 65) - 46 (da 63)
- Venezia 65 (manca da 74 estrazioni) - 32 (da 68) - 79 (da 65)
- Nazionale 22 (manca da 95 estrazioni) - 87 (da 86) - 50 (da 69)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:
- 70 (da 74) - 82 (da 52) - 73 e 44 (da 49) - 65 (da 47) - 86 (da 40)
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