I fiori restano uno dei regali più classici e apprezzati per San Valentino, con le rose al primo posto per esprimere l’amore in tutte le sue sfumature, a seconda del colore e del numero. Accanto alle rose trovano spazio anche tulipani, orchidee e garofani, ognuno legato a significati simbolici che vanno dalla passione all’amore duraturo