 Fiori per San Valentino, quali regalare per la festa degli innamorati. FOTO | Sky TG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

San Valentino, quali fiori regalare per la festa degli innamorati: colori e significato

Lifestyle fotogallery
10 foto
©IPA/Fotogramma

I fiori restano uno dei regali più classici e apprezzati per San Valentino, con le rose al primo posto per esprimere l’amore in tutte le sue sfumature, a seconda del colore e del numero. Accanto alle rose trovano spazio anche tulipani, orchidee e garofani, ognuno legato a significati simbolici che vanno dalla passione all’amore duraturo

Lifestyle: Ultime gallery

Carnevale 2026, da Venezia a Sciacca: le sfilate più belle d'Italia

Lifestyle

La Serenissima quest'anno sceglie il tema Olimpiadi. Fano, nelle Marche, accoglie il tre volte...

10 foto

Le migliori città nel mondo per viaggi da soli nel 2026: classifica

Lifestyle

Secondo i "Travelers' Choice Awards" stilati dalla piattaforma di viaggi TripAdvisor, Dublino,...

11 foto

Libri per bambini e ragazzi per raccontare l'Amore e le Olimpiadi

Lifestyle

I Giochi invernali Milano Cortina sono destinati ad entrare nella storia dello sport mondiale....

8 foto

Sulla neve di Cortina, i luoghi più trendy della Regina delle Dolomiti

Lifestyle

Dallo storico Hotel de la Poste, dove ha soggiornato anche Hemingway, al rinnovato Ancora che...

31 foto

Il dobermann Penny è il cane più bello del mondo del 2026

Lifestyle

Anche quest’anno la mostra canina del Westminster Kennel Club ha eletto il cane più bello del...

10 foto

ALTRE NOTIZIE

Canada, sparatoria in un liceo: almeno 10 morti e 27 feriti

Mondo

Gli omicidi sono avvenuti a Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica ai piedi delle Montagne...

Canada, strage in una scuola: 10 vittime, 25 feriti. Morto attentatore

Mondo

Strage in una scuola canadese avvenuta martedì: è salito a 10 il numero delle vittime, compreso...

Olimpiadi 2026, oro nella staffetta short track e bronzo nel curling

Sport

L'Italia vince la medaglia d'oro nella staffetta mista short track. Dopo l’argento a Pechino nel...