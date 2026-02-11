San Valentino, quali fiori regalare per la festa degli innamorati: colori e significato
I fiori restano uno dei regali più classici e apprezzati per San Valentino, con le rose al primo posto per esprimere l’amore in tutte le sue sfumature, a seconda del colore e del numero. Accanto alle rose trovano spazio anche tulipani, orchidee e garofani, ognuno legato a significati simbolici che vanno dalla passione all’amore duraturo
- Regalare fiori è un gesto che non delude mai: riceverli è sempre un piacere. A San Valentino rappresentano un grande classico, al pari dei cioccolatini, e continuano a essere uno dei simboli più immediati e apprezzati della festa degli innamorati.
- Non esistono regole rigide su quali fiori regalare, ma contano le ispirazioni personali e, per chi lo desidera, il cosiddetto linguaggio dei fiori. Ogni varietà e ogni colore possono raccontare qualcosa di diverso e rendere il regalo ancora più mirato.
- Le rose occupano da sempre il primo posto tra i fiori di San Valentino. Sono ideali per esprimere sentimenti profondi e, a seconda del colore scelto, assumono significati specifici che vanno oltre il semplice gesto romantico.
- La rosa rossa è il simbolo universale dell’amore. La rosa rosa, spesso legata all’amicizia, a San Valentino esprime ammirazione e celebra un amore giovane, delicato ma pieno di forza. La rosa gialla, invece, può essere interpretata come simbolo di pace dopo un litigio, ma è tradizionalmente associata anche alla gelosia e, talvolta, all’infedeltà. La rosa bianca richiama l’amore puro e platonico.
- A San Valentino non è importante solo il colore delle rose, ma anche il numero. Secondo antichi codici di galateo, la composizione ideale prevede un numero dispari di rose, a gambo lungo e con le spine.
- Anche la quantità ha un significato preciso. Una sola rosa è perfetta per esprimere un colpo di fulmine, tre rose comunicano un “ti amo” chiaro e sincero, mentre sette rose sono il simbolo dell’esclusività e indicano il desiderio di condividere la propria vita con l’altra persona.
- Tra le alternative alle rose c’è il tulipano, in particolare quello rosso. Secondo una leggenda persiana, questi fiori sarebbero nati da una tragica storia d’amore. Fahrad, un giovane innamorato, si mise in viaggio per ritrovare la sua amata Shirin dopo aver appreso della sua presunta morte. Non riuscendo a ritrovarla e sopraffatto dal dolore, si tolse la vita: dalle sue ferite, secondo la tradizione, sarebbero nati i tulipani rossi.
- Sempre più spesso, accanto ai mazzi di fiori, si scelgono le piante. L’orchidea è una valida alternativa perché rappresenta l’affetto incondizionato, la sensualità e la passione. In Oriente è considerata simbolo di amore duraturo, capace di superare ogni ostacolo
- Anche l’orchidea cambia significato in base al colore. Quella rosa esprime apprezzamento per la femminilità e la grazia, il bianco è legato a un sentimento puro ed è indicato per gli amori appena sbocciati, mentre l’orchidea blu simboleggia riflessione e pace.
- Tra i fiori da riscoprire c’è il garofano rosso, un regalo romantico che rappresenta l’apertura sincera dei propri sentimenti. In generale, per un bouquet di San Valentino perfetto, i fioristi suggeriscono rose fresche. In alternativa al bouquet, senza rinunciare al simbolismo, resta la scelta di una pianta di rose rosse in vaso, fedele alla tradizione.