Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 23 ottobre: numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, giovedì 23 ottobre (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto del 23 ottobre
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 23 ottobre 2025:
- Bari: 81 - 19 - 12 - 57 - 40
- Cagliari: 20 - 69 - 66 - 49 - 48
- Firenze: 39 - 15 - 41 - 70 - 69
- Genova: 59 - 83 - 42 - 7 - 8
- Milano: 42 - 25 - 2 - 14 - 68
- Napoli: 29 - 28 - 38 - 56 - 82
- Palermo: 8 - 28 - 32 - 90 - 74
- Roma: 48 - 7 - 32 - 55 - 34
- Torino: 31 - 85 - 24 - 54 - 87
- Venezia: 86 - 72 - 67 - 69 - 34
- Nazionale: 67 - 32 - 58 - 81 - 34
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di giovedì 23 ottobre
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 23 ottobre sono:
7 - 8 - 12 - 15 - 19 - 20 - 25 - 28 - 29 - 31 - 39 - 42 - 48 - 59 - 69 - 72 - 81 - 83 - 85 - 86
Numero oro: 81
Doppio oro: 81 - 19
Extra: 2 - 14 - 24 - 32 - 38 - 41 - 49 - 54 - 55 - 56 - 57 - 66 - 67 - 70 - 90
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Superenalotto, jackpot e numeri del 23 ottobre
Ecco i numeri estratti il 23 ottobre 2025:
La combinazione vincente è: 7 - 29 - 42 - 62 - 68 - 73
Il numero Jolly è: 26
Il numero Superstar è: 21
Jackpot del Superenalotto del 23-10-2025: 67.900.000 euro
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 24 ottobre 2025, ecco qui i numeri ritardatari.
Numeri ritardatari in assoluto:
- Nazionale 82 (manca da 117 estrazioni)
- Firenze 42 (manca da 104 estrazioni)
- Palermo 59 (manca da 98 estrazioni)
- Cagliari 8 (manca da 94 estrazioni)
- Nazionale 59 (manca da 93 estrazioni)
- Firenze 76 (manca da 91 estrazioni)
- Roma 63 (manca da 90 estrazioni)
- Nazionale 35 (manca da 87 estrazioni)
- Torino 4 (manca da 84 estrazioni)
- Venezia 16 (manca da 81 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 31 (manca da 75 estrazioni) - 20 (da 73) - 46 (da 67)
- Cagliari 8 (manca da 94 estrazioni) - 74 (da 64) - 31 (da 61)
- Firenze 42 (manca da 104 estrazioni) - 76 (da 91) - 89 (da 66)
- Genova 73 (manca da 60 estrazioni) - 10 (da 54) - 39 (da 47)
- Milano 47 (manca da 74 estrazioni) - 56 (da 73) - 51 (da 70)
- Napoli 33 (manca da 68 estrazioni) - 10 (da 63) - 59 e 58 (da 57)
- Palermo 59 (manca da 98 estrazioni) - 45 (da 74) - 65 (da 63)
- Roma 63 (manca da 90 estrazioni) - 16 (da 77) - 86 (da 62)
- Torino 4 (manca da 84 estrazioni) - 46 (da 76) - 88 (da 56)
- Venezia 16 (manca da 81 estrazioni) - 49 (da 68) - 71 (da 62)
- Nazionale 82 (manca da 117 estrazioni) - 59 (da 93) - 35 (da 87)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:
84 (da 147) - 24 (da 58) - 85 (da 44) - 53 (da 43) - 57 (da 36) - 72, 64 e 67 (da 32)
