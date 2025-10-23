Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 23 ottobre: numeri vincenti

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 23 ottobre: i numeri vincenti

Lifestyle
©Ansa

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, giovedì 23 ottobre (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).

Quello che devi sapere

Il gioco del Lotto

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Per approfondire: Le estrazioni di martedì 21 ottobre

1/8

I numeri vincenti del Lotto del 23 ottobre

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 23 ottobre 2025:

  • Bari:                  81 - 19 - 12 - 57 - 40
  • Cagliari:            20 - 69 - 66 - 49 - 48
  • Firenze:            39 - 15 - 41 - 70 - 69
  • Genova:           59 - 83 - 42 - 7 - 8
  • Milano:            42 - 25 - 2 - 14 - 68
  • Napoli:             29 - 28 - 38 - 56 - 82
  • Palermo:          8 - 28 - 32 - 90 - 74
  • Roma:               48 - 7 - 32 - 55 - 34
  • Torino:              31 - 85 - 24 - 54 - 87
  • Venezia:           86 - 72 - 67 - 69 - 34
  • Nazionale:       67 - 32 - 58 - 81 - 34

2/8
pubblicità

La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

3/8

Il 10eLotto di giovedì 23 ottobre

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 23 ottobre sono:

 

7 - 8 - 12 - 15 - 19 - 20 - 25 - 28 - 29 - 31 - 39 - 42 - 48 - 59 - 69 - 72 - 81 - 83 - 85 - 86

 

Numero oro: 81

 

Doppio oro: 81 - 19

 

Extra: 2 - 14 - 24 - 32 - 38 - 41 - 49 - 54 - 55 - 56 - 57 - 66 - 67 - 70 - 90

4/8
pubblicità

Superenalotto: come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare

5/8

Superenalotto, jackpot e numeri del 23 ottobre

Ecco i numeri estratti il 23 ottobre 2025:

 

La combinazione vincente è: 7 - 29 - 42 - 62 - 68 - 73

 

Il numero Jolly è: 26

 

Il numero Superstar è: 21

 

Jackpot del Superenalotto del 23-10-2025: 67.900.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

6/8
pubblicità

I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 24 ottobre 2025, ecco qui i numeri ritardatari.

 

Numeri ritardatari in assoluto: 

  • Nazionale        82 (manca da 117 estrazioni)
  • Firenze              42 (manca da 104 estrazioni)
  • Palermo             59 (manca da 98 estrazioni)
  • Cagliari               8 (manca da 94 estrazioni)
  • Nazionale        59 (manca da 93 estrazioni)
  • Firenze             76 (manca da 91 estrazioni)
  • Roma               63 (manca da 90 estrazioni)
  • Nazionale        35 (manca da 87 estrazioni)
  • Torino               4 (manca da 84 estrazioni)
  • Venezia             16 (manca da 81 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 31 (manca da 75 estrazioni) - 20 (da 73) - 46 (da 67)
  • Cagliari           8 (manca da 94 estrazioni) - 74 (da 64) - 31 (da 61)
  • Firenze           42 (manca da 104 estrazioni) - 76 (da 91) - 89 (da 66)
  • Genova           73 (manca da 60 estrazioni) - 10 (da 54) - 39 (da 47)
  • Milano            47 (manca da 74 estrazioni) - 56 (da 73) - 51 (da 70)
  • Napoli            33 (manca da 68 estrazioni) - 10 (da 63) - 59 e 58 (da 57)
  • Palermo         59 (manca da 98 estrazioni) - 45 (da 74) - 65 (da 63)
  • Roma              63 (manca da 90 estrazioni) - 16 (da 77) - 86 (da 62)
  • Torino              4 (manca da 84 estrazioni) - 46 (da 76) - 88 (da 56)
  • Venezia           16 (manca da 81 estrazioni) - 49 (da 68) - 71 (da 62)
  • Nazionale       82 (manca da 117 estrazioni) - 59 (da 93) - 35 (da 87)

 

Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

7/8

I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:

 

84 (da 147) - 24 (da 58) - 85 (da 44) - 53 (da 43) - 57 (da 36) - 72, 64 e 67 (da 32)

 

Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record

8/8
pubblicità

Leggi anche

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 23 ottobre: numeri vincenti

Lifestyle

Best in Travel 2026, le 50 mete da visitare scelte da Lonely Planet

Lifestyle

La classifica delle città più smart d'Italia, Bologna è al primo posto

Lifestyle

Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 21 ottobre

Lifestyle

Foliage, dove ammirare i colori dell'autunno in Italia e nel mondo