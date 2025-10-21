Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 21 ottobre

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco i numeri fortunati di martedì 21 ottobre.
Quello che devi sapere
Il Lotto
Per giocare al gioco del Lotto, si indica un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Per l'estrazione viene usata un'urna meccanica che mischia le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Con una sola schedina la vincita massima lorda consentita è 6 milioni di euro.
Per approfondire: L'estrazione del 18 ottobre
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 21 ottobre 2025:
- Bari: 89 - 74 - 27 - 47 - 37
- Cagliari: 78 - 13 - 22 - 83 - 44
- Firenze: 56 - 79 - 68 - 59 - 75
- Genova: 74 - 40 - 71 - 57 - 18
- Milano: 88 - 11 - 33 - 07 - 84
- Napoli: 53 - 25 - 49 - 83 - 85
- Palermo: 49 - 25 - 85 - 20 - 11
- Roma: 14 - 50 - 75 - 10 - 13
- Torino: 43 - 67 - 36 - 72 - 73
- Venezia: 88 - 55 - 26 - 59 - 37
- Nazionale: 15 - 49 - 18 - 21 - 20
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto del 21 ottobre
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 21 ottobre sono:
11 - 13 - 14 - 22 - 25 - 27 - 40 - 43 - 49 - 50 - 53 - 55 - 56 - 67 - 68 - 74 - 78 - 79 - 88 - 89
Numero oro: 89
Doppio oro: 89 - 74
Extra: 07 - 10 - 20 - 26 - 33 - 36 - 37 - 47 - 57 - 59 - 71 - 72 - 75 - 83 - 85
Superenalotto: la combinazione vincente, il Jolly e il Superstar
Il gioco che permette di vincere le cifre più alte è il Superenalotto. Con il Superenalotto si può vincere il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. Pertanto la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori della stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Jackpot e numeri del 21 ottobre (in aggiornamento)
Ecco i numeri estratti il 21 ottobre 2025:
La combinazione vincente è: 04 - 09 - 14 - 33 - 36 - 77
Il numero Jolly è: 66
Il numero Superstar è: 15
Jackpot del Superenalotto del 21-10-2025: 67.100.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 23-10-2025: XX.X00.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 23 ottobre 2025, ecco qui i numeri ritardatari.
Numeri ritardatari in assoluto:
- Nazionale 82 (manca da 116 estrazioni)
- Firenze 42 (manca da 103 estrazioni)
- Palermo 59 (manca da 97 estrazioni)
- Cagliari 8 (manca da 93 estrazioni)
- Nazionale 59 (manca da 92 estrazioni)
- Firenze 76 (manca da 90 estrazioni)
- Roma 63 (manca da 89 estrazioni)
- Cagliari 48 (manca da 87 estrazioni)
- Nazionale 35 (manca da 86 estrazioni)
- Torino 4 (manca da 83 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 31 (manca da 74 estrazioni) - 20 (da 72) - 46 (da 66)
- Cagliari 8 (manca da 93 estrazioni) - 48 (da 87) - 74 (da 63)
- Firenze 42 (manca da 103 estrazioni) - 76 (da 90) - 89 (da 65)
- Genova 73 (manca da 59 estrazioni) - 10 (da 53) - 39 (da 46)
- Milano 47 (manca da 73 estrazioni) - 56 (da 72) - 51 (da 69)
- Napoli 33 (manca da 67 estrazioni) - 10 (da 62) - 59 e 58 (da 56)
- Palermo 59 (manca da 97 estrazioni) - 45 (da 73) - 65 (da 62)
- Roma 63 (manca da 89 estrazioni) - 16 (da 76) - 86 (da 61)
- Torino 4 (manca da 83 estrazioni) - 46 (da 75) - 88 (da 55)
- Venezia 16 (manca da 80 estrazioni) - 49 (da 67) - 71 (da 61)
- Nazionale 82 (manca da 116 estrazioni) - 59 (da 92) - 35 (da 86)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:
84 (da 146) - 24 (da 57) - 85 (da 43) - 53 (da 42) - 57 (da 35)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record