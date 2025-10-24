Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 24 ottobre: numeri e Jackpot

Introduzione
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024 e per il 2025 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Ecco i numeri fortunati del 24 ottobre.
Quello che devi sapere
Il Lotto
Per giocare al gioco del Lotto, si indica un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Per l'estrazione viene usata un'urna meccanica che mischia le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Con una sola schedina la vincita massima lorda consentita è 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 24 ottobre 2025:
- Bari: 33 - 75 - 32 - 35 - 10
- Cagliari: 73 - 68 - 58 - 49 - 59
- Firenze: 31 - 11 - 21 - 13 - 69
- Genova: 27 - 35 - 21 - 42 - 59
- Milano: 22 - 11 - 64 - 62 - 19
- Napoli: 77 - 88 - 51 - 30 - 75
- Palermo: 04 - 43 - 72 - 59 - 45
- Roma: 84 - 58 - 60 - 46 - 23
- Torino: 13 - 27 - 31 - 86 - 49
- Venezia: 45 - 03 - 70 - 14 - 56
- Nazionale: 68 - 47 - 02 - 01 - 18
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto del 24 ottobre
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 24 ottobre sono:
03 - 04 - 11 - 13 - 21 - 22 - 27 - 31 - 32 - 33 - 35 - 43 - 45 - 58 - 68 - 73 - 75 - 77 - 84 - 88
Numero oro: 33
Doppio oro: 33 - 75
Extra: 10 - 14 - 30 - 42 - 46 - 49 - 51 - 59 - 60 - 62 - 64 - 69 - 70 - 72 - 86
Superenalotto: la combinazione vincente, il Jolly e il Superstar
Il gioco che permette di vincere le cifre più alte è il Superenalotto. Con il Superenalotto si può vincere il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. Pertanto la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori della stessa categoria.
Jackpot e numeri del 24 ottobre
Ecco i numeri estratti il 24 ottobre 2025:
La combinazione vincente è: 05 - 12 - 23 - 31 - 84 - 90
Il numero Jolly è: 68
Il numero Superstar è: 77
Jackpot del Superenalotto del 24-10-2025: 68.600.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 25-10-2025: 69.500.000 euro
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di sabato 25 ottobre 2025, ecco qui i numeri ritardatari.
Numeri ritardatari in assoluto:
- Nazionale 82 (manca da 118 estrazioni)
- Firenze 42 (manca da 105 estrazioni)
- Cagliari 8 (manca da 95 estrazioni)
- Nazionale 59 (manca da 94 estrazioni)
- Firenze 76 (manca da 92 estrazioni)
- Roma 63 (manca da 91 estrazioni)
- Nazionale 35 (manca da 88 estrazioni)
- Torino 4 (manca da 85 estrazioni)
- Venezia 16 (manca da 82 estrazioni)
- Roma 16 (manca da 78 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 31 (manca da 76 estrazioni) - 20 (da 74) - 46 (da 68)
- Cagliari 8 (manca da 95 estrazioni) - 74 (da 65) - 31 (da 62)
- Firenze 42 (manca da 105 estrazioni) - 76 (da 92) - 89 (da 67)
- Genova 73 (manca da 61 estrazioni) - 10 (da 55) - 39 (da 48)
- Milano 47 (manca da 75 estrazioni) - 56 (da 74) - 51 (da 71)
- Napoli 33 (manca da 69 estrazioni) - 10 (da 64) - 59 e 58 (da 58)
- Palermo 65 (manca da 64 estrazioni) - 89 e 44 (da 57) - 37 (da 48)
- Roma 63 (manca da 91 estrazioni) - 16 (da 78) - 86 (da 63)
- Torino 4 (manca da 85 estrazioni) - 46 (da 77) - 88 (da 57)
- Venezia 16 (manca da 82 estrazioni) - 49 (da 69) - 71 (da 63)
- Nazionale 82 (manca da 118 estrazioni) - 59 (da 94) - 35 (da 88)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:
24 (da 59) - 85 (da 45) - 53 (da 44) - 57 (da 37) - 72, 64 e 67 (da 33)
