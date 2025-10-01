World Vegetarian Day, quanti sono i vegetariani in Italia? I dati

Oggi, come ogni anno, si celebra il World Vegetarian Day, una giornata interamente dedicata al vegetarianismo (o vegetarismo). Istituita nel 1977 dalla North American Vegetarian Society, questa ricorrenza mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sui benefici di una dieta basata prevalentemente su alimenti vegetali. Che si tratti di una scelta etica, ecologica o salutistica, il vegetarianismo è diventato una pratica sempre più diffusa in tutto il mondo, Italia compresa. Nell’Italia contemporanea, afferma l'istituto di ricerca Eurispes, il cibo ha smesso da tempo di essere soltanto nutrimento: è diventato linguaggio, identità, e riflesso dei valori individuali e collettivi. Mangiare non è quindi più soltanto una questione biologica, ma un atto simbolico e sociale L’ultimo Rapporto Italia di Eurispes ha indagato sulle scelte alimentari degli italiani per individuare le nuove direzioni o tendenze dei consumi in un settore chiave della vita, della salute e dell’identità. Ma quanti sono i vegetariani nel nostro Paese?

Il 9,5% della popolazione dai 18 anni in su non mangia carne

Quanto sono diffusi tra gli italiani il regime alimentare vegetariano e quello vegano? La maggioranza degli italiani interpellati da Eurispes dichiara di essere onnivoro (84,9%). Il 6,6% afferma, invece, di essere vegetariano e il 5,6% di esserlo stato in passato, mentre i vegani rappresentano una ristretta minoranza, pari al 2,9%. Nel complesso, dunque, il 9,5% della popolazione dai 18 anni in su non mangia carne, un dato che coincide con quanto rilevato lo scorso anno. Vegetariani e vegani sono più presenti nel Nord-Est 12,2% e nelle Isole (15,4%); vi è una maggiore propensione delle donne verso l’alimentazione vegana e vegetariana. Il trend di coloro che si dichiarano vegetariani è in lieve flessione rispetto allo scorso anno (-0,6%), ma con valori in crescita rispetto agli anni che vanno dal 2017 in poi. D’altro canto, coloro che si dichiarano vegani sono in aumento rispetto al 2024 (2,9%, con un aumento dello 0,6%).