Le mostre d'arte e i musei gratis a Bologna da non perdere a febbraio

Diverse le mostre e gli appuntamenti in programma in questo mese di febbraio a Bologna. E torna la domenica gratis ai musei il 4 febbraio

Nel 50° anniversario di Arte Fiera l’artista di fama internazionale, Mimmo Paladino, torna dopo molti anni a esporre a Bologna - a Palazzo Boncompagni fino al 7 aprile - dipinti e sculture di grandi dimensioni in un luogo particolarmente suggestivo che esalta e celebra la sua poetica creativa.

Musei gratuiti domenica 4 febbraio. Anche a Bologna la protagonista sarà la cultura con le visite si svolgono nei consueti orari di apertura con accesso su prenotazione dove previsto. Dalla Casa Morandi al Museo Tolomeo, passando per la Pinacoteca Nazionale.

Animali fantastici. Il giardino delle meraviglie

A Palazzo Albergati fino al 5 maggio è visitabile la mostra "Animali fantastici. Il giardino delle meraviglie". Rappresenta una nuova frontiera dell’intrattenimento, in cui si fondono animali, arte, magia, divertimento e sogno. Il museo si trasforma in un immenso spazio aperto, in cui gli animali trovano il loro habitat ideale, accogliendo tutti, grandi e piccoli, esperti d’arte e curiosi.

Giovanni Masotti. Turbamenti ed estasi

L'Associazione Bologna per le Arti presenta a Palazzo d’Accursio "Giovanni Masotti (1873-1915). Turbamento ed estasi" una mostra curata da Francesca Sinigaglia e Isabella Stancari che si propone di ricostruire la vita e l’operato del pittore, celebrando i 150 anni dalla nascita e redigendo, per la prima volta, un catalogo delle opere conosciute. Chiude il 14 febbraio.

Guercino nello studio

Alla Pinacoteca Nazionale di Bologna, è allestita la mostra "Guercino nello studio". Curata da Barbara Ghelfi, Raffaella Morselli e dallo staff del museo, la mostra è incentrata sulla figura dell’artista e sulla complessa trama di relazioni che lo legarono ai suoi collaboratori e alla clientela, indagate anche alla luce di inedite testimonianze d’archivio. Chiude l'11 febbraio.