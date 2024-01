Mostre d'arte e i musei gratis a Napoli da non perdere a febbraio 2024

Diverse le mostre in programma in questo mese di febbraio a Napoli, da "Pasion Picasso 1953-1973-2023" a "Mario Amura. Napoli Explosion". Domenica 4 febbraio torna l’atteso appuntamento con i musei gratis. (LE MOSTRE - MOSTRE A ROMA)

Gli eventi

Musei gratis

Per questa prima domenica del mese, 4 febbraio, sono diversi i musei gratis anche a Napoli e nel resto della Campania. Con la possibilità per famiglie e turisti di poter vistare le mostre in programma.

Pasion Picasso 1953-1973-2023

Fino all'11 marzo con la mostra "Pasíon Picasso 1953-1973-2023. Quando l’Italia imparò a osservare il mondo in modo diverso" l’Archivio di Stato di Napoli – Ministero della Cultura vuole ricostruire, attingendo ai suoi documenti, la querelle di 80 anni fa offrendo una testimonianza preziosa delle temperie di quei giorni.

Mario Amura. Napoli Explosion

La sala Cellaio del Museo e Real Bosco di Capodimonte ospiterà fino al 1° aprile l’esposizione “Napoli Explosion” del fotografo Mario Amura, a cura di Sylvain Bellenger, direttore generale del Museo. I suggestivi fuochi d’artificio napoletani immortalati la notte di Capodanno con le fotocamere Canon e da oggi in mostra, nel capoluogo campano.