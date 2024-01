Mostre d'arte e i musei gratis a Roma da non perdere a febbraio 2024

Diverse le mostre in programma in questo mese di febbraio a Roma, da "Vittorio Marella. Nuotatori d'inverno" a "Giancarla Frare. Abitare la distanza". Domenica 4 febbraio torna l’atteso appuntamento con i musei gratis. (LE MOSTRE)

Gli eventi

Musei gratis

Domenica 4 febbraio torna l’atteso appuntamento con i musei gratis a Roma. Chi si troverà nella Capitale non può lasciarsi scappare l’iniziativa dei “Musei Gratis” promossa dal Ministero della Cultura in tutte le città italiane. Dal Colosseo al Foro Romano Palatino, passando per i Musei capitolino o Galleria Borghese. Fino al Pantheon e alle Terme di Caracalla.

Vittorio Marella. Nuotatori d'inverno

Fino al 3 marzo Palazzo Merulana, sede della Fondazione Elena e Claudio Cerasi, presenta “Nuotatori d’Inverno”, personale di Vittorio Marella, a cura di Giovanna Zabotti, 27enne artista veneziano, autentica promessa nel panorama artistico nazionale. Il percorso rappresenta una sorta di migrazione silenziosa. Un viaggio che termina in posti in cui si cerca un contatto con la natura e in ultima analisi con la propria interiorità.

Giancarla Frare. Abitare la distanza

Al Casino dei Principi di Villa Torlonia, fino al 5 maggio, arriva la mostra antologica "Giancarla Frare. Abitare la distanza" che ripercorre, attraverso una selezione di 50 opere pittoriche su carta e due video, la quarantennale carriera di Giancarla Frare, pittrice, disegnatrice e grafica magistrale, fotografa, video maker e poetessa, figura tra le più significative della generazione di artisti attiva in Italia tra gli anni ’70 del ‘900 e il primo ventennio del 2000.