Mostre d'arte e musei gratis a Firenze da non perdere a febbraio 2024

Diverse le mostre in programma in questo mese di febbraio a Firenze. Domenica 4 febbraio torna l'atteso appuntamento con i musei gratis.

Gli eventi

Musei gratis

Come ogni prima domenica del mese Firenze apre le porte gratuitamente ai suoi musei più interessanti. Domenica 4 febbraio non lasciatevi sfuggire l’occasione di approfittare dei “Musei Gratis”, una iniziativa promossa dal Ministero della Cultura italiano da diversi anni.

Namsal Siedlecki. Endo

Fino al 3 aprile il chiostro del Museo Novecento ospita quattro gruppi scultorei di Namsal Siedlecki(Greenfield, 1986) realizzati per il cortile rinascimentale delle ex Leopoldine: è Endo, la mostra a cura di Sergio Risaliti e Stefania Rispoli che mette in luce la ricerca che l’artista dedica da anni alla natura processuale e trasformativa dei materiali.