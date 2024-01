Mostre d'arte e i musei gratis a Milano da non perdere a febbraio 2024

Diversi gli appuntamenti nel capoluogo lombardo a partire dall'esposizione "Juergen Telle. I need to live" a "Il tempo sospeso. Opere di Sergio Scabar". E domenica 4 febbraio torna l’atteso appuntamento con i musei gratis

Diverse le mostre in programma in questo mese di febbraio a Milano, da "Juergen Telle. I need to live" a "Il tempo sospeso. Opere di Sergio Scabar". Domenica 4 febbraio torna l’atteso appuntamento con i musei gratis. (LE MOSTRE - LE MOSTRE A ROMA - LE MOSTRE A NAPOLI)

Gli eventi

Musei gratis

Per questa prima domenica del mese, 4 febbraio, sono diversi i musei gratis anche a Milano. Con la possibilità per famiglie e turisti di poter vistare le mostre in programma.

Juergen Telle. I need to live

Fino al 1° aprile la Triennale Milano presenta la mostra "Juergen Teller. I need to live", a cura di Thomas Weski in collaborazione con Juergen Teller e Dovile Drizyte. L’esposizione è la più ampia retrospettiva mai realizzata del lavoro del fotografo tedesco e attraversa la sua produzione creativa, dalla prima metà degli anni Novanta a oggi.

Il tempo sospeso. Opere di Sergio Scabar

Alla Bocconi Art Gallery, fino al 20 aprile, c'è la mostra "Il tempo sospeso. Opere di Sergio Scabar". Sono presentati gli ultimi lavori del fotografo, con immagini inedite provenienti dalla famiglia dell'artista e da collezioni private.