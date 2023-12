Le mostre d'arte e i musei gratis a Napoli da non perdere a gennaio

Alla Biblioteca Nazionale fino al 6 febbraio è visitabile la mostra “Di porpora e di luce. Forma e materia dell’antico nei codici della Biblioteca Nazionale di Napoli”, la prima in assoluto dedicata ai codici con fogli in pergamena purpurea, frutto della collaborazione tra il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” (Teresa D’Urso e Giulia Simeoni) e la Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” (Daniela Bacca).

Per questa prima domenica del mese, 1° gennaio, sono diversi i musei gratis anche a Napoli e nel resto della Campania. Con la possibilità per famiglie e turisti di poter vistare le mostre in programma.

Diverse le mostre in programma in questo mese di gennaio a Napoli , a partire dalla mostra "Vesuvio, 11 luglio 2017". Domenica 3 dicembre torna l’atteso appuntamento con i musei gratis. ( LE MOSTRE - LE MOSTRE A ROMA )

Paola Risoli. J Life

Si chiude il 14 gennaio 2024 la Shazar Gallery presenta J Life, la seconda personale di Paola Risoli negli spazi di via Pasquale Scura. Il percorso espositivo si pone quale summa di un ampio progetto partito nel 2016 che offre squarci sulla storia di J, giovane donna del Lagos, partita minorenne dalla Nigeria, vissuta in Libia quattro anni, uno dei quali trascorso in carcere, riconosciuta come rifugiata politica in quanto vittima della tratta.

Anders Petersen

Con la mostra inedita “Napoli/Anders Petersen” la Spot home gallery di Napoli presenta, fino al 31 gennaio 2024, la personale di uno dei più importanti e influenti fotografi contemporanei.

Ara Starck Made in Cloister

La prima mostra di Ara Starck a Napoli è aperta al pubblico presso Made in Cloister fino al 20 gennaio 2024. Per questa avventura l'artista francese ha collaborato a stretto contatto con Paolo Gambardella che ha coordinato i vetrai e gli artigiani del legno napoletani, continuando la tradizione di Made in Cloister di sostenere gli artigiani locali attraverso il dialogo con l'arte internazionale.