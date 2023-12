Le mostre d'arte e i musei gratis a Roma da non perdere a gennaio 2024

Diverse le mostre in programma in questo mese di gennaio a Roma, da "Pippo Rizzo. Palermo/Roma andata e ritorno" e "La lunga estate calda". Domenica 3 dicembre torna l’atteso appuntamento con i musei gratis. (LE MOSTRE)

Gli eventi

Musei gratis

Domenica 1° gebbaio torna l’atteso appuntamento con i musei gratis a Roma. Chi si troverà nella Capitale non può lasciarsi scappare l’iniziativa dei “Musei Gratis” promossa dal Ministero della Cultura in tutte le città italiane. Dal Colosseo al Foro Romano Palatino, passando per i Musei capitolino o Galleria Borghese. Fino al Pantheon e alle Terme di Caracalla.

La colonna Traiana. Il racconto di un simbolo

Fino al 30 aprile 2024, al Parco archeologico del Colosseo, si può asisstere a "La colonna Traiana. Il racconto di un simbolo". Venne inaugurata il 12 maggio 113 d.C., 1910 anni fa. Sin dalla sua progettazione e costruzione la Colonna rappresentò una sfida per l’ingegno umano.