Cosa fare a Capodanno a Roma, eventi ed idee last minute

Sono tantissimi gli eventi in programma in questi giorni nella Capitale per festeggiare l'arrivo del 2024

Capodanno di musica, spettacoli e feste sta per arrivare a Roma. Fine settimana - l'ultimo del 2023 - che sarà ricco di appuntamenti per tutti, grandi e bambini, da non perdere in città. (EVENTI DI CAPODANNO)

Gli eventi

Vacanze di Natale Day

Oggi 30 dicembre, a 40 anni dall’uscita, "Vacanze di Natale" torna nelle sale. Solo per un giorno si potrà rivedere sul grande schermo la versione restaurata e rimasterizzata per il cinema della commedia cult di Carlo Vanzina.

Christmas World a Villa Borghese

A Villa Borghese torna Christmas World, l'evento natalizio più prestigioso di tutta Europa. Un viaggio immaginario attraverso otto città del mondo, dove il pubblico dalla Capitale può esplorare attraverso esperienze uniche e autentiche, dalla cultura all'enogastronomia, le festività natalizie del pianeta.

Mercatino di Natale di piazza Mazzini

Ultimo giorno oggi, 30 dicembre, per il Mercatinok di Natale di piazza Mazzini. Atmosfera unica: si possono esplorare le casette addobbate e lasciandosi avvolgere dalla magia del Natale.