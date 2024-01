Le mostre d'arte e i musei gratis a Torino da non perdere a gennaio

Fino al 2 giugno il Centro Italiano per la Fotografia presenta la mostra "Robert Capa e Gerda Taro: la fotografia, l’amore, la guerra". Un’altra grande mostra - dopo le personali dedicate a Dorothea Lange e André Kertész - che racconta con circa 120 fotografie uno dei momenti cruciali della storia della fotografia del XX secolo, il rapporto professionale e affettivo fra Robert Capa e Gerda Taro, tragicamente interrottosi con la morte della fotografa in Spagna nel 1937.

Come ogni prima domenica del mese Torino apre le porte gratuitamente ai suoi musei più interessanti. Domenica 7 gennaio non lasciatevi sfuggire l’occasione di approfittare dei “Musei Gratis”, una iniziativa promossa dal Ministero della Cultura italiano da diversi anni.

Diverse le mostre in programma in questo mese di gennaio a Torino. Domenica 7 gennaio torna l’atteso appuntamento con i musei gratis. ( LE MOSTRE A ROMA - LE MOSTRE A NAPOLI )

La Prima Monna Lisa

"La Prima Monna Lisa" è visitabile fino al 26 maggio alla Promotrice delle Belle Arti. È forse l'opera che è stata sottoposta a più test ed esami scientifici di qualunque altra, 35 anni di studi che hanno portato a dichiarare la sua autenticità e attribuzione a Leonardo Da Vinci. E questa è la Prima Monna Lisa, il dipinto della donna fiorentina Lisa del Giocondo da giovane, che si pensa realizzato una decina di anni prima di quello esposto al Louvre.

Michelangelo Pistoletto. Molti di uno

Fino al 1° febbraio 2024 il Castello di Rivoli presenta la grande mostra dedicata a Michelangelo Pistoletto. Allestita negli spazi della Manica Lunga e realizzata a stretto contatto con l’artista, la mostra è incentrata su Molti di uno, una grande opera inedita che si pone come dispositivo attraverso il quale rileggere l’arte di Pistoletto (Biella, 1933).

Stay With Me

Fino al 31 marzo 2024 è possibile visitare la mostra "Stay With Me. La montagna come spazio di risonanza" al Museo Nazionale della Montagna. Il progetto, una produzione inedita che si inserisce nell’ambito del Programma Sostenibilità del Museo, vede in dialogo le ricerche del walking artist viennese Michael Höpfner e della sound artist zurighese Magda Drozd.

Africa. Le collezioni dimenticate

Fino al 25 febbraio 2024 ai Musei Reali è in progamma la mostra "Africa. Le collezioni dimenticate". Presenta oltre 150 oggetti tra statue, utensili, amuleti, gioielli, armi, scudi, tamburi e fotografie provenienti dalle collezioni sabaude e dal MAET di Torino.