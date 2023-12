Le mostre da non perdere in Italia nel 2024: da Picasso a Van Gogh

Lifestyle

È uscito il libro “Senza scadenza. L’intramontabile packaging made in Italy” che mette insieme tutte le scatole, bottiglie, barattoli, flaconi e incarti memorabili dei prodotti cult italiani, raccontando i pack che non sono mai cambiati nel tempo. Dal vaso di Amarene Fabbri alla bottiglietta del Campari Soda, dalla scatoletta tonda di caramelle Tabù al barattolo del Borotalco Roberts, più di 100 confezioni di altrettanti prodotti iconici vengono analizzate e raccontate dalla giornalista Camilla Sernagiotto

Le scatolette di latta delle liquirizie Amarelli. Nel libro Senza scadenza Pina Amarelli racconta: “I prototipi di queste scatolette sono nati oltre un secolo fa. La ‘madre’ delle nostre scatole fu una donna: Giuseppina Amarelli, che seguiva l’azienda con il fratello. Giuseppina lo coadiuvava nel lavoro e lui, quando morì, le lasciò in eredità l’azienda della liquirizia. Lei voleva fare una scatola rivoluzionaria, così nel 1919 si inventò una piccola scatoletta in cui fece scrivere il nome del brand – Barone Amarelli – e anche l’identità territoriale: Rossano”

Il vaso di ceramica bianco blu di Amarene Fabbri “è riuscito a conquistare ogni angolo della Terra”, si legge in Senza scadenza. “Perfino i cinesi adorano l’Amarena Fabbri, sebbene il loro concetto di dolce sia completamente diverso dal nostro. Che sia merito del packaging? Effettivamente un vaso di ceramica bianco-blu per i cinesi è qualcosa di familiare”. Il libro racconta di una sentenza con cui il Tribunale di Shanghai ha riconosciuto come inimitabile in Cina il vaso di Fabbri, chiudendo un contenzioso contro un’azienda cinese che l'aveva imitato