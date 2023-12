La Germania rivuole il Discobolo, il ministro Sangiuliano si oppone

Cronaca

Hanno una datazione compresa tra il settimo e il primo secolo dopo Cristo, erano stati rubati da trafficanti internazionali e sono stati recuperati negli Stati Uniti grazie a un'operazione congiunta tra i Carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale e il New York County District attorney's office. Tra le opere rimpatriate, l'affresco pompeiano 'Ercole fanciullo con serpente' del I secocolo d.C.

Sono in tutto 60 i reperti archeologici rimpatriati dagli Usa in Italia, dove erano stati commercializzati da trafficanti di opere d'arte internazionali. Le opere, del valore di oltre 20 milioni di dollari, tornano nel nostro Paese grazie alla collaborazione tra i carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) e il New York County District Attorney's Office (DAO)