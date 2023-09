Colosseo, Sangiuliano: "I numeri riconoscono il lavoro fatto"

"Obiettivo aumentare ancora l'offerta"

"La straordinaria bellezza del Colosseo e dei Fori continua a stupire intere generazioni di visitatori che accorrono da ogni parte del mondo - ha dichiarato il Ministro Sangiuliano -. Lo dimostra il grande successo registrato questa estate con oltre 2.200.000 turisti che hanno acquistato un biglietto per entrare nel Parco archeologico ammirando, così, oltre all’Anfiteatro Flavio anche il Foro Romano e il Palatino. Numeri importanti, che descrivono una rinnovata passione per l’antico e in particolare per la storia romana. Un successo che riempie di orgoglio, frutto di un lavoro continuo che dura da anni e di cui ringrazio la Direttrice del Parco, Alfonsina Russo, e tutti i lavoratori impegnati. Per il futuro l’obiettivo è quello di aumentare ancora l’offerta, come avvenuto di recente con l’inaugurazione della Domus Tiberiana e l’ascensore panoramico, e di elevare la qualità dei servizi”.