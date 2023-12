Mathela, tra l'arte e la vita rotola La Biglia Blu: il video

Il nostro ultimo singolo, intitolato "La Biglia Blu", si propone di esplorare in profondità i nostri pensieri e le emozioni legate alla crescente esigenza e pressione della società. La sua ideazione è stata motivata da una forte necessità di dare voce alla nostra generazione attraverso la musica e di offrire agli adulti la possibilità di vedere il mondo attraverso gli occhi di un giovane, almeno per la durata di una canzone. Nel tentativo di affrontare questa tematica così complessa, abbiamo scelto la metafora della "biglia" per trasmettere il caos da cui spesso ci sentiamo travolti. Come la biglia che rotola in modo imprevedibile, noi giovani ci troviamo a dover navigare attraverso le sfide della vita, cercando di mantenere l'equilibrio per evitare di cadere.



La biglia, simbolo della nostra esperienza, rappresenta la natura incerta e inarrestabile della vita. I suoi movimenti caotici riflettono il nostro percorso, mentre noi, intrisi di sogni e ambizioni, dobbiamo lottare per reprimere il nostro io interiore, cercando un punto d'equilibrio nella frenesia della società moderna. Attraverso "La Biglia Blu", intendiamo trasmettere un messaggio di riflessione sulla realtà che ci circonda, invitando l'ascoltatore a immergersi nelle sfumature della nostra esperienza giovanile. La musica diventa il mezzo attraverso il quale esprimiamo le nostre ansie, le nostre speranze e la lotta costante per mantenere la propria identità in un mondo che spesso sembra sfuggirci di mano.



Nel corso della canzone, cerchiamo di catturare l'essenza della nostra generazione, evidenziando le sfide quotidiane, ma anche celebrando i momenti di gioia e di scoperta. "La Biglia Blu" diventa così una sorta di diario sonoro che esplora la complessità della vita giovanile, offrendo uno sguardo autentico e intimo sulle nostre vite. In conclusione, con "La Biglia Blu" cerchiamo di creare un connubio tra l'arte e la vita, offrendo al pubblico un'esperienza musicale che va oltre la superficie e si insinua nei recessi più profondi delle emozioni umane. Speriamo che questa canzone possa essere un veicolo di connessione e comprensione tra le diverse generazioni, unendo le esperienze attraverso il potere universale della musica.